O grito da cultura em França: "Senhor Presidente, corrija este esquecimento da arte"

Desde o início do confinamento devido ao novo coronavírus, a 17 de março, o mundo da cultura ficou fisgado, afetado pela crise sanitária. Por isso, 230 artistas redigiram uma carta aberta ao Presidente francês, que vai anunciar esta quarta-feira as primeiras medidas de apoio aos profissionais das artes.

O dia 17 de março marcou o início do período de quarentena em França, e assim o fecho de todos os museus, salas de cinema, concertos e espetáculos. O setor cultural entrou numa fase de suspensão que promete não se dissipar com o fim do período de confinamento previsto para o dia 11 de maio, depois do qual a saída da crise para o mundo da cultura ainda não é conhecida. O Governo proibiu eventos com mais de cinco mil pessoas até ao mês de setembro, e os festivais de verão também foram cancelados, o que atirou milhares de técnicos e artistas para o desemprego.

Os artistas mobilizaram-se para pedir ao Governo o prolongamento dos seus direitos sociais, enquanto intermitentes do espetáculo, regime previdenciário francês, único no mundo, em que artistas e técnicos que trabalhem de maneira pontual no mundo do espetáculo podem beneficiar de um seguro de desemprego calculado a partir de um número mínimo de horas trabalhadas.

O vespertino Le Monde publicou este fim de semana, uma carta assinada por centenas de artistas, que reclamam pelos seus direitos, intitulada "Senhor Presidente, corrija este esquecimento da arte e da cultura!". Entre os assinantes, encontram-se nomes do cinema francês tais Omar Sy, Catherine Deneuve, Jean Dujardin, Isabelle Adjani, Mathieu Amalric, Karin Viard, Juliette Binoche, Marion Cotillard ou ainda Jacques Audiard e Christophe Honoré.

O texto expõe a revolta, "Senhor Presidente da República, aquando da sua conferência de imprensa do dia 19 de abril, o primeiro-ministro (Edouard Philippe), enumerou todos os setores de atividade, e esqueceu-se do setor cultural".

«"Nas últimas seis semanas, o ministro da Cultura (Franck Riester) calou-se", prosseguem. Seguem-se questionamentos que habitam o mundo da cultura: "Ninguém sabe quando vão reabrir teatros, salas de concerto, grandes museus, cinemas (janeiro de 2021?), nem quando filmagens e ensaios vão poder retomar (julho? Outubro? Dezembro?). E se o regresso completo à normalidade acontecer apenas no outono de 2021?"

A descontinuidade laboral e a precariedade no mundo da cultura juntam mais de 1,3 milhões de pessoas em França.

Em paralelo a esta carta aberta foram cridas várias petições para a cultura, que contam com mais de 230 mil assinaturas.

A 2 de maio, o Presidente Emmanuel Macron respondeu a esta carta aberta através do Twitter, onde explicou que vai anunciar as primeiras medidas para o setor cultural na próxima quinta-feira, dia 6 de maio. O chefe de Estado explicou "aos artistas que se exprimiram, quero dizer-vos que vos ouço. O Estado vai continuar a acompanhá-los, a proteger os mais frágeis, a apoiar a criação. O futuro não se pode inventar sem o poder da vossa imaginação", e garantiu anunciar, "na quarta-feira, as primeiras medidas neste sentido".

