O inferno a sério na América do Norte, um Deus italiano e a honra espanhola

Não é seguro em lugar algum... é uma capa em chamas a da Guardian Weekly,.. Se a leitora ou o leitor tivesse feito uma lista de possíveis locais para o inferno na Terra antes da semana passada, Lytton provavelmente não estaria incluída. Poucos fora da Colúmbia Britânica, no Canadá, tinham ouvido falar dessa comunidade de montanha de 250 pessoas.

Aqueles que tinham eram mais propensos a pensar nisso como bucólico. Aninhado por uma confluência de rios no sopé arborizado das cadeias de montanhas Lillooet e Botanie, o site municipal afirma: "Lytton é o local ideal para os amantes da natureza se ligarem com a incrível beleza natural, liberdade e ar fresco."

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertaram as populações para se prepararem para mais. Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam para Investigação das Alterações Climáticas, diz que as alterações climáticas extremas recentes não foram representadas em modelos de computador usados ​​para projetar como o mundo pode mudar com mais emissões. Ou seja, tudo pode ser pior do que o pior que imaginávamos.

Já na edição australiana do Guardian, escreve-se que a recomendação atualizada dos epidemiologistas diz que o governo da região de Sidney não tem alternativa a prolongar o confinamento.

No Citizen, diário da África do Sul, "O momento da verdade"... para Jacob Zuma, o ex-chefe de estado que pode ser preso hoje. O advogado de Zuma pintou um quadro simpático de um homem velho, falido e doente, mas o estado não quis saber, exortando o tribunal superior a não anular a ordem de enviar o ex-presidente para a prisão."É um infrator obstinado e repetitivo da lei." Foi assim que a Comissão de Inquérito do Estado rotulou Jacob Zuma no Tribunal Superior de KwaZulu-Natal.

Resume bem o que aconteceu em Wembley a primeira página do El País...... Uma Espanha que merecia mais cai nos penáltis perante a Itália. Escreve José Samano no artigo "uma derrota com futuro" ...: Dani Olmo, de longe o melhor da partida, e Morata, autor do empate, falharam. La Roja não beneficiou de ter mandado no jogo e morreu na praia. Mas há quedas e quedas. O deste grupo jovem não supõe nenhuma mácula. Podem agora proclamar sem hesitação: Presentes!

Cruéis penáltis escreve na capa o La Razon... para o ABC há Espanha..."com Honra" vê-se na capa do desportivo Marca, com o selecionador Luís Enrique e o guarda redes Umai Simon de costas, lado a lado. em Italiano, o Mundo Deportivo conclui numa palavra: Finito. No Super Depor, Grazie Mile... Já o diário Ás puxa pelo sentir mas dá-lhe também língua italiana: Porca Miséria.

Em Itália, como seria de esperar, o espírito é o oposto... o Corriere dello Sport diz que Deus é italiano... a Gazetta dello Sport escreve Fiesta... o Tuttosport exclama: "Que leões"! Para o Corriere dela Sera, a Itália ofereceu uma noite mágica e exclama... estamos na final! Estão!