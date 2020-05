O Jogador, o ar fresco e o sol para combater o vírus

Reprodução capa jornal Guardian Weekly

Ar fresco e sol... nem mais: ar fresco e sol podem proteger contra o coronavírus... é o conselho de um dos conselheiros científicos-chefe do governo britânico... lemos na edição em papel do Telegraph, que mostra um homem, com máscara, a jogar golfe num campo em Liverpool... Vem com o desconfinamento e com a necessidade de enfrentar as críticas dos que entendem que o aliviar das restrições vai reverter os benefícios do lockdown, do confinamento e espalhar o vírus. Ontem Alan Penn, conselheiro científico-chefe no Ministério da Habitação, Comunicações e Governo Local, membro do Sage (o grupo de aconselhamento científico para emergências), disse que estar fora de casa, fora de portas irá ajudar as pessoas na prevenção de contrair o vírus. Luz do sol, boa ventilação, são altamente protectores contra a transmissão do vírus, disse o senhor Penn aos deputados.

Também no telegraph, os primeiros testes para anticorpos do vírus foram aprovados...

No Guardian, a situação dos lares... uma tragédia sem fronteiras... as estimativas apontam para 22 mil residentes em lares que morreram da doença Covid-19... 22 mil, mais do dobro das estimativas do governo... agora, os governantes enfrentam críticas... "Estar assustado é mesmo pouco saudável"... não se duvida muito de quem o diz... é a senhora Naga Munchetty, jornalista e apresentadora do BBC Breakfast em entrevista ao Guardian...

Já nas bancas está também o Guardian Weekly... traz na capa o jogador. Desenhado, o jogador lança os dados... o jogador é Donald Trump que esta publicação britânica afirma estar a jogar os dados com as vidas dos americanos.

Patriotismo, será nacionalismo? Em alta no Daily Mail... mostra uma pessoa com uma encomenda nas mãos, equipamento protetor (viseira) devidamente colocado e a frase que acompanha a foto é "Agora, o equipamento de proteção vital da vossa força de correios (os carteiros) é feito na Grã-Bretanha...

No Daily Express, a bomba dos 130 mil milhões de libras de impostos... O Tesouro britânico vai ser devastado pela pandemia... o ministro das Finanças está chocado com o que o Daily Express identifica como buraco negro e alerta para a recessão...

No Daily Mirror, os receios quanto ao pagamento dos funcionários públicos... chama-lhe "a traição dos nossos heróis do serviço nacional de saúde"...

Continuando em língua inglesa...

O Jerusalem Post, em Israel, diz que o novo governo deve tomar posse esta noite... lá o processo é diferente: às dez da noite há um voto de confiança no novo presidente do parlamento, o ex-ministro do Turismo Yariv Levin e é com o novo speaker do Knesset empossado que é feito o voto de confiança no novo governo apresentado por Benjamin Netanyahu... se for aprovado, os ministros tomam posse... vai ser um governo que junta gente de sete partidos.

No país rival do Médio Oriente, no Irão, o jornal em língua inglesa o Iran Daily diz que a Rússia se opõe na ONU a qualquer tentativa americana de reintroduzir embargos ao Irão...

No Herald, na África do Sul, empresas detidas por negros no Cabo Oriental queixam-se de exclusão nos acordos de ensino à distância... e isto mete contratos de 160 milhões de rands...

No Pretoria News há uma frase do presidente Cyril Ramaposa que fala ao país no levantar das restrições, na passagem para a a chamada fase 3, diz que as regras devem ser seguidas: "Está nas nossas mãos"... na foto de capa, um homem no dentista, o dentista está com fato tipo astronauta, luvas, máscara, viseira de proteção.

No Cape Times, publicado na Cidade do Cabo, há um "e agora?" para o Cabo Ocidental... e agora, o que fazer no tal nível 3?

O The Star diz que nível 3 não será para os hot spots, os pontos quentes da disseminação do vírus no território sul-africano...

No Zululand Observer, Santa Lúcia morre de Covid-19... Santa Lúcia é um destino turístico... é... ou era! Hoje, escreve este jornal, é uma cidade fantasma.

No Jornal de Angola, dá-se destaque em manchete ao plano integrado de intervenção nos municípios e avança-se um número: há 500 projetos em execução pelo país... na foto de capa, um avião carregadinho de material acabado de chegar., são dez toneladas de equipamentos de proteção que veio do Qatar.

Regresso à Europa...

No La razón, em Espanha, no dia em que passam dois meses desde que o governo decretou as medidas de exceção: 60 dias alarmados, diz este diário espanhol.

No El país, o estudo de prevalência revela que 5% dos espanhóis tiveram o vírus... ao lado, no topo da primeira página, "Bruxelas desaconselha as quarentenas no Verão desde que não haja novos picos"...na capa aparece Bolsonaro apor ou a tirar uma máscara... na legenda, "O tribunal supremo e a pandemia cercam Bolsonaro".

No Voz da Galiza, eleições à vista. Albert feijóo, presidente do governo regional, convocará as eleições galegas para meados de julho.

No El Periódico, da Catalunha, a pobreza que se segue... gente que nunca se imaginou em tal situação e vemos na foto de capa uma jovem bem vestida, nas filas para receber alimentos.

Na revista L"Express, em França, uma cadeira e mesa, carteira, de sala de aula sobre um fundo negro: "a escola também é vital"... porque as aulas devem regressar.