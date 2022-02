Estação de caminhos de ferro na, Polónia, que foi convertida num centro de acolhimento com água, comida, centro médico e locais para dormir © André Luís Alves / Global Imagens

Numa das sete fronteiras terrestres com a Polónia, em Shehyni, a fila de carros, carrinhas e autocarros chega aos 26 quilómetros. Em média, cada veículo demora mais de uma semana só para chegar à fronteira. Nos últimos dias do percurso, dois quilómetros podem levar um dia inteiro.

Com a imposição da lei marcial, só as mulheres e crianças podem sair do país. As filas repetem-se nas onze fronteiras terrestres da Ucrânia com a Polónia, Hungria, Roménia, Eslováquia e Moldávia. Um êxodo, estima-se que o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Quem não tem carro ou boleia, acaba por fazer o percurso a pé.

Defender casa a casa

Os homens ficam para defender o território. Muitos querem alistar se no exército, mas a resposta é que já não são precisos mais voluntários.

Numa segunda linha de defesa, formam se grupos de proteção do território, uma espécie de milícias, com a função de evitar a chegada do exército russo a cada aldeia, a cada vila. Mesmo nestes grupos organizados, o número de milicianos já é suficiente. Ainda assim, quem quer combater, pode fazê-lo por si mesmo.

A meio caminho entre a fronteira e a cidade de Lviv, 90 quilómetros, check points de milicianos controlam um a um os carros que passam.

Os ucranianos podem perder a guerra, mas não será por falta de vontade, empenho e coragem.

