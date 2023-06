O mergulho complexo" do Titan: como funciona o submersível desaparecido?

Destroços do Titanic © Woods Hole Oceanographic Institution/AFP (arquivo)

O comandante da Esquadrilha de Subsuperfície da Marinha, Baptista Pereira, explica na TSF que o submersível Titan, que desapareceu na manhã deste domingo no Atlântico Norte, é acompanhado por "um navio de apoio" - Polar Prince - e que a comunicação entre os dois ter-se-á perdido, demonstrando que "algo não estaria bem".

O submarino da OceanGate, com capacidade para chegar aos 4000 metros de profundidade, desenvolve "um mergulho bastante complexo".

Ouça as explicações do comandante Baptista Pereira. 00:00 00:00

"Essa complexidade decorre da pressão hidrostática (...) Estamos a falar de 400 quilos de pressão por centímetro quadrado", assinala Baptista Pereira, acrescentando que se trata de um "mergulho demorado e longo para atingir estas profundidades, como também é longo para voltar à superfície".

O comandante detalha que nos submarinos militares há "alguma capacidade de comunicação", mas "é perdida rapidamente" quando vai para imersão profunda.

Aí, inicia-se "um ciclo de comunicação obrigatória por questões de segurança e de passagem de ordens da missão a ser cumprida".

No caso do Titan, "o mergulho é feito com um navio de apoio", o Polar Prince, com recurso às "tecnologias atuais", durante todo o processo. "E foi por terem perdido comunicações com o Titan que começaram a perceber de que algo não estaria bem", avalia Baptista Pereira.

O submarino turístico com turistas a bordo desapareceu no norte do Oceano Atlântico este domingo, durante uma visita aos destroços do navio Titanic. A Guarda Costeira de Boston, nos Estados Unidos, confirmou que viajam cinco pessoas abordo, capacidade máxima do submarino.

A OceanGate Expeditions é a única empresa que possui um submarino, chamado "Titan", capaz de chegar ao fundo do oceano para ver de perto os destroços do Titanic, o navio de passageiros que se afundou na viagem inaugural entre o Reino Unido e os Estados Unidos em abril de 1912, depois de ter colidido com um icebergue.