O mistério dos crânios de Curitiba

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 18 Junho, 2020 • 07:57

Nos últimos dias de maio, um homem e os seus dois filhos saíram de casa, o que já é uma aventura hoje em dia, para fazer um pouco de desporto, percorrendo uma trilha isolada nas redondezas, no bairro Mossunguê, em Curitiba, capital do Paraná.

Às tantas, o pai viu o que parecia ser uma bola vazia ou furada e entusiasmou-se. Afinal, trocar uns remates com os filhos seria ainda mais divertido do que percorrer a tal trilha isolada.

Só que, quando se aproximou da "bola", constatou que se tratava de um crânio humano. De animados, os filhos passaram, claro, a assustados, num ápice.

A polícia foi chamada e a ossada levada ao instituto médico legal. Lá, através de exames complementares, tentarão descobrir mais detalhes.

Um caso incrível, inusitado, raríssimo. Ou nem tanto.

Em fevereiro, no mesmo estado, Paraná, mas na cidade de Matinhos, um homem que enterrava uma caixa de gordura no quintal descobriu os ossos de um corpo humano de pequeno porte.

A vítima, de cerca de metro e meio, estava enrolada num pano azul e usava soutien rosa.

A polícia civil está ainda a levantar a lista de desaparecidos da região.

E em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, um crânio ainda com um capacete foi encontrado no meio do mato por um morador da região há menos de um ano. Foi periciada, mas não há ainda detalhes.

Enquanto não se descobre mais, os macabros crânios de Curitiba, no mínimo, já dão material para um filme policial.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil