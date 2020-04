O Papa, o porco e Mbappé

Por Ricardo Alexandre 08 Abril, 2020 • 07:49 Partilhar este artigo Facebook

A manchete do francês Fígaro não é, já não é, por estes dias, propriamente uma grande novidade: Covid-19 faz explodir o desemprego no mundo. Quando lemos as linhas seguintes ficamos com uma ideia melhor do que quer dizer o jornal: Mais de 4 pessoas em cada 5 no planeta são afetadas pelo encerramento parcial ou total dos locais de trabalho.

No espanhol ABC, Páscoa à vista e lá está a capa feita com o sorriso do papa Francisco que dá uma entrevista exclusiva ao jornal e afirma: Médicos, voluntários, religiosas"... quer dizer, freiras.... Diz o líder da Igreja católica que "são os os santos da porta ao lado... morreram a servir".

No La Razón, leio que cada autonomia... cada região espanhola... exige o seu plano para que seja levantado o confinamento... pedem mais testes e ter em conta o número de casos no tecido empresarial. Moncloa, sede do governo, acusada de improviso e evita agora adiantar os cenários em que trabalha... Saúde aprova venda de máscaras ainda que não estejam validadas pela União Europeia.

A manchete do El País é global... Líderes mundiais instam o G20 a dar uma resposta global. Uma carta de 70 ex-presidentes dos cinco continentes vai chegar à cimeira dos 20 países mais industrializados no próximo fim de semana em que reclamam o reforço das instituições, mais fundos para as nações unidas e perdão de dívidas. E há um número que faz pensar como tudo isto é mesmo com todos... diz o El país que mais de 90% de contágios em Espanha não foram detetados... o ministério da saúde vai fazer testes em trinta mil famílias, é o valor da amostra com que vai medir o impacto real.

No La Vanguardia, o confinamento vai estender-se com exceções até meados de maio... No outro grande diário catalão, o El Periodico lemos que o vírus desacelera.

No Voz da Galiza, descem os contágios e as entradas nas UCI"s da Galiza.

O diário depostivo AS tem na capa o craque francês Mbappé... objetivo do Real Madrid adiado por um ano... Mbappé 2021 escreve-se sobre o jogador do Paris St. Germain.

O Le Temps na Suiça, põe um porco na primeira página: está como que a olhar de lado para a objetiva do fotógrafo cujo nome não aparece visível... Georgos Kefa parece-me... bem, mas o suíno ilustra a notícia com o título: o vírus, o animal e nós... Biodiversidade: entre apelos ao veganismo, inquietudes sobre a proximidade entre animais de pecuária e selvagens e a defesa da natureza, o que mudará a crise atual?

No Le Quotidien do Luxemburgo, há uma farmacêutica a escrever.... Luvas azuis, máscara branca, óculos... os remédios dos farmacêuticos é a manchete a toda a primeira página do diário luxemburguês...

No La Libre da Bélgica, está um quadro de sala de aula, daqueles antigos para escrever com giz e tudo... "Até à anulação de todos os exames no ensino obrigatório"... escreveu quem fez a manchete e atira o leitor para a notícia na página 16... na Bélgica, a doença do momento já fez mais de dois mil mortos...

Saio por momentos do continente europeu... em Angola, O país diz que Covid-19 chega aos 17 caos positivos. Prevenir é preciso, na foto de capa médicos e crianças seguram barras de sabão... setenta mil grátis.

No China Daily, Wuhan reabre após 76 dias. Wuhan deixa de estar fechada, acrescenta o diário chinês Global Times. Wuhan é a cidade chinesa onde tudo começou.

O gratuito londrino Metro mostra um homem, um estafeta ao que se presume, a entregar um ramo de flores no número dez de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico: estamos com Boris, é a manchete.

O Guardian escreve "receio de vazio de poder enquanto o PM (primeiro-ministro) continua em cuidados intensivos"... o Reino Unido enfrenta a maior taxa de mortalidade na Europa também no Guardian que já tem a cronologia dos 100 dias que mudaram o mundo.

O Daily Star está preocupado com o que vai ser o fim-de-semana alargado: chama-lhe "Saturday Night Hay Fever", alergia aos pólens, prevê o pior em 70 anos com temperaturas a rondar os 23 graus. Com o que temos no mundo por estes dias, é caso para dizer: fosse esse o problema.