O primeiro europeu contagiado com coronavírus foi um alemão de 33 anos

Um alemão de 33 anos pode ter sido o primeiro europeu a contrair a infeção do novo coronavírus e a transmiti-lo. O caso é relatado num artigo assinado por médicos alemães e publicado, esta quinta-feira, no New England Journal of Medicine.

Nos dias 20 e 21 de janeiro, o homem participou numa reunião com uma mulher vinda de Xangai, que permaneceu na Alemanha de 19 a 22 de janeiro, sem mostrar sinais de doença.

A mulher, no entanto, começou a sentir-se mal no voo de regresso para a China, e, finalmente, a 26 de janeiro foi-lhe diagnosticada a infeção por Covid-19.

Entretanto, o alemão com quem reunira (o alegado "paciente 1") começou a apresentar dificuldades respiratórios e febre alta no dia 24 de janeiro. Apesar disso, o estado de saúde acabou por melhorar e o homem regressou ao trabalho a 27 de janeiro - dia em todos os trabalhadores alemães que participaram na reunião foram submetidos a análises ao coronavírus.

Os testes ao alegado "paciente 1" deram positivo e foram confirmadas as suspeitas, embora este ainda se mantivesse assintomático.

A 28 de janeiro, três outros funcionários da mesma empresa, que tiveram contacto com o trabalhador infetado quando ele não apresentava sintomas, foram diagnosticados com Covid-19.

O Instituto Robert Koch anunciou, esta quinta-feira, o surgimento de 109 casos, na Alemanha. No total, o país contabiliza 349 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

O surto de covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo oito em Portugal.

Além dos 3.012 mortos na China Continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos e Filipinas.

A OMS declarou o surto de covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".