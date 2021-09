O principal apelo à paz do mundo. Álbum "Imagine" faz 50 anos

John Lennon e Yoko Ono © AFP

A celebração já começou na quarta-feira, mas esta quinta-feira é o dia de lembrar que faz 50 anos o disco que continua a ser o principal apelo musical à paz no mundo.

"Imagine", de John Lennon, foi editado a 9 de setembro de 1971.

Além da canção que abre o disco e lhe dá título, é também neste segundo álbum em nome próprio do ex-Beatle que aparece Jealous Guy.

Na ficha técnica do disco, aparecem ainda Yoko Ono, como co-compositora de uma das faixas, o também ex-Beattle George Harrisson, e o produtor e cantor Phil Spector.

Na quarta-feira, letras do tema "Imagine" foram projetadas em edifícios no Japão, na Alemanha., nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, no edifício do Parlamento, em Westminster.

A família de Lennon divulga nesta quinta-feira um filme sobre a vida do música e da mulher, Yoko Ono, nos inícios dos anos 1970. O disco é também reeditado nesta quinta-feira.