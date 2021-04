O príncipe e os seus pequenos amores: foto de família real

Reprodução parcial da capa do jornal Daily Mirror

Por Ricardo Alexandre 15 Abril, 2021 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No La Vanguardia, em Espanha, a UE aposta na Pfizer para salvar a vacinação depois dos problemas com a AstraZeneca...

Manchete do El País: a UE confia à vacina da Pfizer a sua estratégia de imunização. Vai receber um extra de 50 milhões de doses e negoceia maus compras a longo prazo. A mistura de marcas distintas abre caminho à imunização.

Lemos ainda está manhã, na primeira página do El País que os Estados Unidos retiram-se do Afeganistão após vinte anos e que o Museu do Prado, em Madrid, anuncia que "existem fundadas razões formais e documentais" para atribuir a Caravaggio a autoria do quadro eccehomo'.

Nos diários galegos, Correo e Voz da Galiza, lemos que a hora de recolher obrigatório atrasa sessenta minutos, isto é, passa a ser permitido andar na rua até às onze da noite...os restaurantes podem servir refeições com marcação prévia e controlo de clientes. Albert Feijó, o presidente da Xunta, governo galego diz que "a situação é boa, sem dúvida, mas isto ainda não acabou"...

A tempo de comemorar o Saint Jordi, o El Periódico da Catalunha abre-nos a porta do olhar curioso para uma nova livraria: a Finestres; promete agitar a vida cultural de Barcelona.

O La Libre da Bélgica traz na capa o novo calendário do desconfinamento para o reino dos belgas: praia a partir de 19 de abril, barbeiros e cabeleireiros a partir de 26, esplanadas, eventos ao ar livre para 50 pessoas e reuniões de grupos até 25 pessoas a partir de 8 de maio...fim progressivo do teletrabalho obrigatório a partir do início de junho.

O Daily Mail mostra na capa uma foto da rainha Isabel II e do falecido príncipe Filipe cujas cerimónias fúnebres começam amanhã, mostra na capa uma foto deles com sete bisnetos... Mas a notícia é outra e está logo abaixo: o primeiro-ministro Boris Johnson a fazer lóbi para príncipe saudita...Boris intercedeu pessoalmente em favor de um acordo de 300 milhões de libras para a compra de um clube de futebol. Mohammed Bin Salman pediu-lhe para "corrigir e reconsiderar" uma "decisão errada" diz o saudita, decisão da Premier League, a federação de futebol do Reino Unido, ao recusar a proposta de compra do Newcastle. O furioso príncipe avisou o primeiro-ministro de que as relações anglo-sauditas ficariam danificadas se a decisão da Premier League não fosse revertida. O chefe do governo pediu a um assessor principal de Downing Street para tomar conta do assunto. Os sauditas retiraram-se do negócio com o Newcastle em julho do ano passado mas o negócio, apreciado por fãs do clube e pelo próprio primeiro-ministro, pode estar em vias de ser retomado.

O jornal brasileiro Folha de Pernambuco deixa o alerta esta manhã: 97%... as unidades de cuidados intensivos no Brasil estão com ocupação de 97%.