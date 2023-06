"O problema não é o Grupo Wagner." Rebelião de mercenários mostra sinais de fraqueza no exército russo

© Roman Romokhov/AFP

O historiador e antigo dirigente do PSD, Pacheco Pereira, afirma que ninguém "sabe nada do que aconteceu" sobre a revolta dos mercenários do grupo paramilitar Wagner na Rússia. No habitual comentário no programa "O Princípio da Incerteza", da TSF e da CNN Portugal, Pacheco Pereira nota, no entanto, que é possível "interpretar" sinais de fraqueza no exército russo.

"Os fragmentos que nós podemos interpretar são complicados para Putin, por exemplo, como é que eles ocupam o quartel, no fundo das forças que estão a combater na Ucrânia, e aparecem num filme a falar amavelmente com os comandantes militares desse mesmo quartel em Rostov e, aparentemente, numa grande amizade e num grande entendimento?", questionou o comentador Pacheco Pereira.

Pacheco Pereira sublinha que o "problema não é o Grupo Wagner", mas sim a "situação no interior das forças armadas russas.

Já para Alexandra Leitão, a Rússia "está um barril de pólvora interno". Sobre tudo o que ouviu nos últimos dias, a deputada socialista destaca o "medo" que a instabilidade política "na maior potência nuclear do mundo" causa.

Por outro lado, Alexandra Leitão está "curiosa" na forma como o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, irá lidar com o ministro da Defesa Sergei Shoigu.

O comentador António Lobo Xavier também tem mais dúvidas do que certezas e não é "capaz de ver" Putin "como ganhador nesta espécie de motim anunciado".

"Não creio que seja possível imaginar que o Presidente da Federação russa achasse que podia ganhar com aquele motim, que ele não podia parar de forma violenta, como seria parado qualquer motim num país normal", disse.

Os mercenários do grupo paramilitar Wagner tomaram, no sábado passado, o controlo do quartel-general do exército russo e Rostov, no sudoeste da Rússia, liderados pelo seu dirigente, Yevgueni Prigozhin. Em menos 24 horas as movimentações foram suspensas e os mercenários abandonaram a cidade.

"O Princípio da Incerteza" é um programa da TSF e da CNN Portugal e será emitido na antena da TSF esta segunda-feira depois das 13h00. Pode ser também ouvido em tsf.pt e nas plataformas de podcast (Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts).