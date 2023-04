"O que acontece na Ucrânia não ficará na Ucrânia." Um olhar para o mundo através de "Uma Guerra Incomportável"

© Tom Kalnins/EPA

"A Guerra Incomportável" é o título escolhido por Germano Almeida, comentador e analista de política internacional, para o seu mais recente livro, onde olha para o mundo, neste regresso da guerra. À TSF, Germano Almeida explica que não é um livro sobre política internacional, mas sim um livro sobre o conflito no leste da Europa, que tem efeitos globais e promete mudar todo o futuro.

"Kiev está a lutar por nós, porque se a Ucrânia cair, o poder bélico russo sentir-se-á empoderado a prosseguir a agressão para o espaço pós soviético. O que acontece na Ucrânia não ficará na Ucrânia", sublinha Germano Almeida.

Com este livro, Germano Almeida pretende que os leitores compreendam o que está verdadeiramente em causa com esta guerra, principalmente com o passar do tempo. Esta invasão é, para o analista, a ocorrência mais relevante desde a 2ª Guerra Mundial, e por isso, Germano Almeida defende que as pessoas não devem cair em "falsas equivalências".

"Há um dia, para mim, que marca essa falsa equivalência, que é o dia 21 de fevereiro de 2023, no mesmo dia Biden em Varsóvia e Putin em Moscovo, fazem discursos, e eu vejo muita gente em Portugal a dizer que eram discursos em espelho em que um contradizia o outro... Não, Putin fez um discurso fantasioso, delirante de inversão de responsabilidades e de coisas concretas. Biden foi ao ponto certo a dizer que esta guerra é uma tragédia, mas não uma necessidade", recorda Germano Almeida.

O livro conta também com o contributo das jornalistas Susana André e Ana França, duas pessoas que estiveram no terreno, e que são, para Germano Almeida, um complemento essencial para a sua obra, por darem a conhecer dinâmicas e características de quem vive uma guerra por dentro.

"A Guerra Incomportável" é uma edição prime books, e é apresentado esta quarta-feira, às 21h00, no Grémio Literário, em Lisboa.