O que as objetivas captam, o Instagram publica. As melhores fotos de 2019

Por TSF 22 Dezembro, 2019 • 16:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Num ano em que um ministro se demitiu através do Instagram, aquela que é a rede social mais popular entre os jovens continuou a "captar" os acontecimentos do ano.

De manifestações a encontros políticos, passando pelo desastre da catedral de Notre Dame. A Reuters elegeu as melhores fotografias de 2019 no Instagram, destacando ainda a viagem a cavalo do líder norte coreano Kim Jong-un, os protestos no Chile e a poluição que continua a cobrir os céus em Nova Deli.

Os direitos humanos, tal como o combate à política migratória de países como os Estados Unidos, continuam a fazer parte da ordem do dia, assim como as mensagens em que se alerta para "parar a desumanidade".

Conheça as melhores fotografias do ano da Reuters divididas pelas várias categorias