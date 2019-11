O que disse Trump a um peru para provocar os democratas

Presidente dos EUA cumpriu a tradicional cerimónia do perdão dos perus © Michael Reynolds/EPA

O Presidente norte-americano, Donald Trump, não resistiu a comentar o processo que decorre na Câmara dos Representantes para a sua destituição, durante a cerimónia tradicional do perdão do peru, provocando o democrata que dirige a comissão parlamentar das Informações.

Na terça-feira, Trump afirmou que o par de perus, crescido no estado da Carolina do Norte, que estava prestes a perdoar, como é tradição na época do Dia de Ação de Graças, tinha sido criado para "permanecer calmo sob quaisquer condições", característica que disse ser "muito importante, porque tinham recebido intimações para comparecer na cave de Adam Schiff, na quinta-feira".

Adam Schiff é o democrata que preside à comissão das Informações da Câmara dos Representantes, e é um dos principais adversários de Trump no Congresso.

"Parece que os democratas me estão a acusar de ser demasiado brando com os perus", disse Trump, dirigindo-se aos convidados sentados no Jardim das Rosas, na Casa Branca, onde estava ladeado pela esposa, Melania.

Mas, dirigindo-se aos perus, Trump disse: "Ao contrário de testemunhas anteriores, eu e vocês encontrámo-nos. É muito raro".

Os defensores republicanos de Trump têm criticado Schiff por ter realizado audições à porta fechada, em sala segura, na cave do Centro de Visitantes do Capitólio, o que os democratas justificaram pela segurança necessária.

Trump também tem dito que mal conhece algumas das testemunhas, incluindo Gordon Sondland, que nomeou como embaixador para a União Europeia, que testemunhou durante as audições públicas do processo de destituição ('impeachment'), dirigidas pelo californiano Schiff.

Depoimentos de várias testemunhas evidenciaram que Sondland esteve em contactos frequentes com Trump quando este esteve em contacto com o presidente da Ucrânia para lhe solicitar um favor, que lhe seria politicamente favorável.

Schiff está a liderar a investigação na Câmara dos Representantes, mas só no que respeita à comissão das Informações.

Quando a cerimónia do perdão dos perus estava prestes a começar na Casa Branca, outra comissão da Câmara dos Representantes, a dos Assuntos Judiciais, anunciou que tinha agendado uma audição para a destituição de Trump em 4 de dezembro, quando este é esperado em Londres para uma conferência da NATO.