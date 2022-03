"O que está a apanhar pó." Zelensky pede armamento aos EUA e à Europa

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia © Noushad Thekkayil/EPA

Por Rui Cid e Rui Oliveira Costa 27 Março, 2022

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a utilizar um vídeo publicado nas redes sociais para a pedir mais armamento militar aos Estados Unidos da América e à Europa.

O líder ucraniano considera que os países ocidentais não podem continuar apenas a olhar para a invasão russa e têm de agir, até porque é a própria segurança segurança da Europa que está em jogo.

"Qual é o preço da segurança? Isto é muito, muito específico. São aviões para a Ucrânia, são carros de combate para o Estado, são defesas contra mísseis, são armas para defesa de navios. É o que os nossos parceiros têm, é o que está a apanhar pó nos armazéns. Afinal, não é só para a libertação da Ucrânia, mas para a proteção da Europa. Porque não pode ser aceitável para alguém no continente, se os estados do Báltico, a polónia, a Eslováquia e toda a Europa de leste estiverem em risco de guerra com o invasor russo. Isso será porque os aviões serão deixados algures nos seus hangares", adverte Zelensky.

O Presidente da Ucrânia diz que as ameaças da Rússia continuam a intimidar o ocidente e que o material que pede não é em grande quantidade: "Só 1% de todas as aeronaves da NATO e 1% dos carros de combate na NATO. Não pedimos e não queremos mais. Já estamos há espera há 31 dias. Quem comanda a comunidade euro-atlantica? Continua a ser moscovo por causa das ameaças?."

Volodymyr Zelensky insite no pedido: "A Ucrânia não pode abater mísseis russos sem metralhadoras, as quais existem em excesso. É impossível libertar Mariupol sem um numero suficiente de carros de combate e outros veículos blindados e especialmente sem jatos. Esta foi a forma usada pelos nazis para tentarem conquistar a Europa há 80 anos."

