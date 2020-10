O que se sabe e o que não se sabe sobre a infeção de Donald Trump

Donald Trump © AFP

Eis o que se sabe e não se sabe:

Não se sabe, embora não faltem possíveis suspeitos. Trump, que normalmente evita usar máscaras, esteve esta semana com centenas, se não milhares de pessoas, ao viajar para um comício de campanha, no seu clube de golfe. Esteve no debate presidencial, em angariações de fundos e em reuniões com pessoas envolvidas na nomeação de Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal.

A conselheira da Casa Branca Hope Hicks, entre os conselheiros mais próximos de Trump, adoeceu na quarta-feira infetada com Covid-19 enquanto acompanhava Trump numa angariação de fundos no Minnesota, dizem as autoridades.

Não é claro se o seu caso está relacionado com o do Presidente. E o senador Mike Lee, que esteve na Casa Branca no fim de semana passado, anunciou na sexta-feira que o seu teste tinha dado positivo.

A Unidade Médica da Casa Branca deverá rastrear todos os contactos do líder norte-americano.

Esta pergunta é importante para se saber se o Presidente continuou a participar nos seus eventos de campanha e noutras atividades agendadas apesar de saber que poderia estar a infetar outras pessoas, e para se saber se a Casa Branca foi suficientemente transparente sobre a doença de Trump.

Os funcionários da Casa Branca dizem ter tomado conhecimento dos resultados positivos do teste para o coronavírus de Hicks na quinta-feira, depois de Trump ter embarcado no helicóptero "Marine One" para uma angariação de fundos privada em Nova Jersey. Mas Trump prosseguiu com a viagem e a angariação de fundos. Disse à Fox News naquela noite que estava a ser testado.

Pouco antes das 01h00 de sexta-feira (hora de Washington), Trump 'tuitou' que ele e a primeira-dama, Melania Trump, tinham testado positivo.

A Casa Branca deu oficialmente poucos detalhes, apenas que o Presidente tinha febre e que estava fatigado.

O médico de Trump, Sean Conley, disse na sexta-feira que os médicos estavam a fornecer ao Presidente um 'cocktail' experimental de anticorpos: vitamina D; famotidina, que é tipicamente usada para tratar azia e refluxo ácido; a melatonina, auxiliar do sono, e uma aspirina.

Inicialmente Conley tinha informado que Trump planeava ficar na Casa Branca, mas depois esta anunciou no final da tarde de sexta-feira que Trump estaria a trabalhar a partir de "escritórios presidenciais" em Walter Reed.

