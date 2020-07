O regresso do confinamento e uma cimeira crucial

© Reprodução parcial da capa do diário Le Figaro

Por Ricardo Alexandre 17 Julho, 2020 • 07:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O USA Today afirma que o surto da primavera foi mau: 32 estados americanos estão agora pior. Florida e Arizona são os estados onde aparecem mais casos pro semana. No canto superior direito lemos sobre o dilema... o novo dilema de Tump: o popular Dr. Fauci... os ataques da administração sobre o conselheiro epidemiologista sofrem revés. O médico tem uma popularidade no país acima da do presidente.

Em Angola, a ministra do emprego revela um quadro assustador de abril a junho... "84 empresas despediram mais de 4 mil trabalhadores"... há a intenção de mais 35 suspenderem o vínculo laboral com os trabalhadores. Está tudo na manchete do Jornal de Angola. Dados fornecidos pela Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias. 270 angolanos chegaram do Brasil em voo humanitário, mais 31 infeções e 1 óbito nas últimas 24 horas, o país tem 607 casos positivos, 28 mortos e 124 recuperados.

Ontem em Espanha houve homenagem às vítimas... com máscaras, o Rei Filipe VI e a princesa das Astúrias aparecem ao lado de uma enfermeira de urgências e do irmão de um jornalista conhecido no país e que morreu de coronavírus... É foto do capa e manchete no El país, com o título: Homenagem ás vítimas exibe o valor da unidade... e ainda: Barcelona limitará a atividade perante o avanço imparável de contágios... há uma acusação na primeira página deste jornal... em entrevista, o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg afirma que "a Rússia e a China aproveitam a pandemia para difundir propaganda".

NO ABC, quase a mesma foto de capa, mas mais centrada no rei e o título: "Homenagem às vítimas de um vírus que ataca de novo"...

No La Vanguardia: o governo catalão ultima restrições para a área de Barcelona. O plano é seguir o mesmo levado a cabo na cidade catalã de Hospitalet: limitar circulação fora de casa, fechar o ócio noturno...

No El Periódico, vírus avança sem controlo na Catalunha e Aragão...

No Voz da Galiza: "o número de contágios por dia volta aos números recorde de há dois meses"... a foto de capa é novamente a da homenagem às vítimas.... Espanha teve ontem 580 novos casos e há surtos em quase todo o país... a Galiza tem 4 focos de surtos mas apenas 27 pessoas hospitalizadas...

Há uma notícia que é comum a todos estes jornais espanhóis que citei: a família Pujol, do antigo presidente catalão Jordi Pujol, vai ser julgada por associação criminosa.

Os desportivos dão conta da conquista do título pelo Real Madrid... aí vão 34 escreve o diário As, que põe Zinedine Zidane, atirado ao ar, na festa dos jogadores do Real depois da vitória que confirmou a conquista do titulo e da derrota do Barcelona, que faz Messi explodir como afirma o diário desportivo Sport.

No Fígaro em França, o conselho europeu deste fim-de-semana em Bruxelas, merece destaque: "uma cimeira europeia crucial para o relançamento"... em editorial, Momento de verdade, é tempo de os europeus cerrarem fileiras.

No Aujourd Hui... Coronavírus sobre a pista da vacina... No Libération: "Bérgamo: a cidade mártir renasce"... a província italiana onde seis mil morreram levados pela doença... os habitantes contam à reportagem do Libé... ainda há reportagem no Libération... como se tentam reconstruir depois da catástrofe.

Há uma cadeira vermelha vazia na capa do Shangai Daily... uma cadeira vazia e pipocas... Julho 20. Estão prontos? pergunta o jornal; os cinemas vão reabrir.