Barnier foi o negociador da UE com o Reino Unido © Francisco Seco/EPA

Por Francisco Nascimento 24 Dezembro, 2020 • 15:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O negociador da União Europeia (UE) com o Reino Unido, Michel Barnier, lembrou que foram quatro anos de intensas negociações para proteger os cidadãos e o mercado comum. A UE e o Reino Unido chegaram a acordo para uma relação comercial ​​​​​​​pós-Brexit.

"O relógio já não está a contar. Obrigado a todos os que trabalharam nas negociações para o Brexit. Obrigado pela atenção e paciência", disse.

As negociações consumaram-se apenas a uma semana do final do "período de transição" para o Brexit.

Michel Barnier assumiu que o dia é de alívio, "mas também de alguma tristeza". O Reino Unido é o primeiro país a abandonar a UE.

Um dos principais entraves para o acordo era o tema das pescas, que foi alcançado nos últimos dias. O negociador principal de Bruxelas assumiu que a UE vai apoiar os pescadores e as tripulações de pesca.

"Este acordo vai exigir esforços. A União Europeia vai apoiar os pescadores", garantiu.

Barnier destacou ainda a segurança dos cidadãos como um pilar fundamental. "O acordo contempla a segurança dos nossos cidadãos, como o combate ao terrorismo. A segurança dos cidadãos não é negociável", assumiu.

Michel Barnier expressou a vontade de manter relações com o Governo britânico. "Vamos continuar a trabalhar com o grande país que é o Reino Unido, principalmente em oitos pontos fundamentais", explicou.

Os Estados-membros terão agora de analisar toda a informação e assinar um documento provisório. Apesar de o Parlamento Europeu já não ter tempo de ratificar um acordo comercial nos poucos dias que restam até ao final do ano, os Estados-membros da UE podem aprovar o documento de imediata.

O acordo para a relação futura foi negociado durante o ano de 2020, atravessando longos meses de impasse, bloqueado por três questões principais. Todas elas decisivas para que o acordo pudesse ser alcançado.