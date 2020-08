Covid-19 ataca mais os homens? Estudo revela pistas para o segredo da imunidade das mulheres

As mulheres reúnem com mais rapidez respostas imunitárias mais fortes do que os homens © EPA

O novo coronavírus ataca com mais severidade homens de uma faixa etária elevada do que mulheres da mesma idade. As estatísticas têm intrigado os investigadores, que agora receberam mais uma pista sobre o comportamento do vírus no organismo humano. O primeiro estudo que avalia a resposta imunitária por sexo esclareceu que a dos homens é mais fraca face ao novo coronavírus, dizem os cientistas envolvidos na investigação.

As conclusões do estudo, divulgado na revista científica Nature, são apresentadas pelo jornal The New York Times. Entre as descobertas, consta-se que homens acima dos 60 anos poderão estar mais dependentes de uma vacina que os proteja da infeção. Akiko Iwasaki, imunologista da Universidade de Yale, comenta, em declarações ao jornal norte-americano, que a infeção não provoca a resposta imunológica adequada no caso dos homens, o que é compatível com os dados recolhidos pelos cientistas, ao longo dos anos, sobre as divergências da resposta imune em ambos os sexos, perante vários desafios colocados ao organismo.

É do conhecimento da comunidade científica que as mulheres reúnem com mais rapidez respostas imunitárias mais fortes, o que pode estar relacionado com a preparação que os corpos femininos recebem para proteger os fetos e recém-nascidos das ameaças de agentes patogénicos. É também por isso que a maior parte das doenças autoimunes são mais prevalentes em mulheres, uma evidência de que uma imunidade ultravigilante pode ter vantagens e desvantagens.

Neste caso, um sistema imunitário mais alerta pode determinar que as farmacêuticas envolvidas na produção de vacinas orientem as doses de acordo com os dados recolhidos quanto ao sexo dos pacientes. Uma simples dose da vacina pode ser suficiente para mulheres jovens e três doses podem ser necessárias para proteger homens idosos.

A FDA (Food and Drug Administration) já solicitou às empresas que divulguem dados clínicos de participação nos ensaios que refiram as diferenças em relação ao sexo e etnia.

Uma análise a um grupo de controlo com 17 homens e 22 mulheres, transferidos para uma unidade hospitalar após terem sido infetados com o SARS-coV-2, com colheita nasofaríngea, de sangue, de saliva, urina, permitiu concluir que as mulheres produziam mais células T, e que essa diferença era responsável pela gravidade com que a doença Covid-19 atingia os homens. Do grupo foram excluídos pacientes com ventilador ou que usassem substâncias psicotrópicas, para que a avaliação da resposta imunitária fosse conclusiva.

Foram também analisados 59 mulheres e homens que não respondiam a estes critérios, mas as ilações foram as mesmas: as mulheres produziram mais células T, que matavam as células do vírus e, por isso, evitavam a propagação para outros tecidos. A ativação das células T demonstrou ser mais fraca no sexo masculino, o que justifica - pelo menos, em parte - a desvantagem dos homens, mesmo em comparação com mulheres de 90 anos, cuja condição física era mais ligeira.

Em comparação com profissionais de saúde e grupos de controlo saudáveis, todos os pacientes tinham níveis elevados de citocinas no sangue, proteínas que estimulam a ação do sistema imunológico. Alguns tipos de citocinas, chamadas interleucina-8 e interleucina-18, aumentaram em todos os homens, mas apenas em algumas mulheres.

As mulheres cujos níveis de citocinas subiam muito reagiam pior à infeção, segundo os investigadores, que antecipam que as pacientes poderiam recuperar melhor se lhes fossem administrados fármacos inibidores dessas proteínas.

Os cientistas admitem que o estudo agora divulgado tem limitações, já que se restringiu a um grupo pequeno de pessoas, com uma média superior a 60 anos, o que não permite depreender o comportamento da infeção em pessoas de diferentes idades. A idade é, contudo, um fator determinante no progresso da Covid-19, pelo que os cientistas esperam vir a estudar a influência do cruzamento das variáveis sexo e idade.

É também de assinalar que as mulheres alvo da análise já tinham passado da idade da menopausa, mas os cientistas acreditam que a resposta mais "robusta" das células T em pacientes mais velhas pode ser uma pista determinante para o tratamento e vacinação futuros.

