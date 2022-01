O travão do Omicron em Espanha e o acelerador eleitoral em França

© Reprodução parcial da capa do jornal La Vanguardia (via Press Reader)

Omicron trava a vigorosa recuperação do setor turístico, lemos na manchete do diário catalão La Vanguardia... o setor estava a faturar até outubro mais 40% do que arrecadava antes da pandemia, mas a nova variante fez atividade parar novamente.

No Voz da Galiza, podemos ler que Vigo e Corunha são as áreas galegas com mais contágios... mas os novos casos também aumentam em Pontevedra e Santiago... nesta manchete lemos ainda que na maioria dos países europeus o nível de risco permanece muito alto...

No El País, Espanha recusa que gás e nuclear sejam considerados energias verdes... coloca-se assim ao lado da Alemanha e contra a proposta da Comissão Europeia liderada por uma alemã...na página dois, outro tema: a União Europeia blinda-se perante migrações orquestradas por países terceiros... restringir o direito de asilo perante agressões como a do governo bielorrusso... de qualquer modo, quando se contam os pedidos de asilo na Polónia, Letónia e Lituânia, por junto, não chegam aos onze mil.

No Fígaro, a batalha presidencial de 2022 está lançada... Após a trégua para a época festiva e quase três meses antes do primeiro turno, os candidatos relançam a campanha, apesar do contexto sanitário. Diante de Emmanuel Macron, que pretende reativar as divisões de 2017 para fraturar o cenário político, os rivais da oposição buscam mobilizar os respetivos indefetíveis e as apostas são altas. À direita, a esperança suscitada pela candidatura de Valérie Pécresse equivale ao risco de os republicanos implodirem em mais uma derrota. Por sua vez, Marine Le Pen, agora enfrentando a competição de Eric Zemmour, está envolvida na sua última batalha presidencial: um terceiro fracasso, implicaria inevitavelmente um novo capítulo para o campo nacionalista. Já a esquerda, prejudicada pelas divisões, corre o risco de ficar definitivamente excluída do jogo político.

No Reino Unido, o tabloide Daily Mail diz que a pressão sobre Boris Johnson aumenta com a crise energética... chama-lhe a fatura energética, que faz aumentar o custo dos bens essenciais. E não é só no Reino Unido...

O jornal Le Quotidien da Argélia traz em manchete uma alta surpresa do preço do pão, uma decisão unilateral das padarias...

No China Daily, discurso de Xi... Xi Jinping enaltecido pela visão global.