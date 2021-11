"O vírus está em todo o lado." Países Baixos anunciam novo confinamento

© AFP

O primeiro-ministro dos Países Baixos anunciou esta sexta-feira que o país vai enfrentar três semanas de confinamento parcial. Em causa está o nível elevado de infeções registado nas últimas, tendo batido o recorde desde o início da pandemia.

"O vírus está em todo o lado, espalhado por todo o país, em todos os setores e idades", disse Mark Rutte, em conferência de imprensa.

Nas próximas três semanas, o comércio não essencial encerra às 18h00, os bares, os restaurantes e os hotéis encerram às 19h00. O teletrabalho volta a ser recomendado.

Nas últimas semanas, as autoridades de saúde dos Países Baixos registaram o maior aumento de novos contágios desde o início da pandemia, com uma média de 16 mil casos por dia. Houve também um aumento do número de internados em enfermaria e nos cuidados intensivos.

Segundo os dados oficiais, 82,4% da população com mais de 12 anos já recebeu as duas doses da vacina, enquanto a 85,9% foi administrada pelo menos uma dose.

No entanto, estima-se que cerca de 13% dos cidadãos holandeses não planeiam ser vacinados para já.