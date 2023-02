Detetado objeto não identificado no espaço áereo chinês

© EPA

A imprensa estatal chinesa avança que foi detetado um objeto voador não identificado a voar ao largo da região de Rizhao, na costa leste do país. O jornal Global Times explica que as autoridades preparam-se para abater o objeto voador e os pescadores foram aconselhados a protegerem-se.

O episódio surge depois de nos últimos dois dias terem sido detetados e abatidos três aparelhos voadores que sobrevoaram os céus dos EUA e do Canadá.

Um alegado balão espião chinês passou quase uma semana a sobrevoar o espaço aéreo norte-americano e canadiano antes ser abatido por aviões norte-americanos, na semana passada.

Os militares norte-americanos abateram um segundo objeto no espaço aéreo do Alasca na sexta-feira, mas as autoridades não deram detalhes sobre o tipo de objeto voador abatido.