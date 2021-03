Obra de Banksy é leiloada esta terça-feira para ajudar o Serviço de Saúde britânico

© AFP

O artista britânico Banksy espera arrecadar mais de 2,5 milhões de libras (cerca de 2,89 milhões de euros) para o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido ao leiloar, esta terça-feira, uma obra que homenageia o trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia da Covid-19, adianta a AFP.

A obra "Game Changer", pintada a preto e branco, mostra uma criança que deitou no lixo os bonecos do Batman e do Homem-aranha e que brinca com uma boneca de enfermeira que usa máscara e capa.

O artista cuja identidade é desconhecida doou a obra ao Hospital Geral de Southampton, no sul da Inglaterra, em maio de 2020, durante a primeira vaga da pandemia de Covid-19.

A casa de leilões Christie's adianta que a obra vale entre 2,5 e 3,5 milhões de libras, isto é, entre 2,89 e 4,05 milhões de euros.

O dinheiro arrecadado será entregue a organizações que beneficiam do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e o Hospital Geral de Southampton ficará com uma reprodução da obra de arte.

