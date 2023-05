Rishi Sunak © Andy Rain/EPA

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, garante que o ocidente está preparado para apoiar a Ucrânia "durante anos".

Num discurso durante uma conferência sobre Defesa em Londres, Rishi Sunak disse que a estratégia russa de "esperar" que os europeus e norte-americanos fiquem "aborrecidos e cansados" da guerra "não vai resultar".

O líder britânico revela ainda que está a trabalhar com os aliados para estabelecer com a Ucrânia vários acordos de segurança, "multilaterais e bilaterais", de longo prazo.

A contraofensiva ucraniana tem "todas as possibilidades de sucesso", tal como tem acontecido no último ano, destaca Rishi Sunak, citado pelo jornal Financial Times.

Para a Rússia, acrescenta "a melhor estratégia é retirar e parar o conflito".

