Ocultação de crime em Angola? Familiares de mortos em Cafunfo denunciam furto de 20 corpos de morgue

A polícia alega que respondeu ao ataque a uma esquadra e determinou a instauração de um inquérito © AFP

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 02 Fevereiro, 2021 • 12:06

Os corpos de 20 pessoas, mortas em Cafunfo, Lunda Norte, em Angola, terão sido retirados da morgue e atirados ao rio, de acordo com familiares dos manifestantes, citados pela rádio Voz da América. O presidente do Movimento do Protetorado Lunda Tchokwe adianta que terão desaparecido 20 corpos da casa mortuária durante a noite de domingo para segunda-feira, os quais terão sido também depois depositados no rio Cuango.

Tratar-se-á de manifestantes que morreram desde sábado, quando foi registado um "ato de rebelião", com a participação de um grupo ligado ao Protetorado Lunda Tchokwe. A polícia alega que respondeu ao ataque a uma esquadra e determinou a instauração de um inquérito para identificar os autores do "atentado ao poder instituído".

Mas há, desde essa data, 30 de janeiro, números contraditórios de mortes nos vários relatos recolhidos. Quando a notícia foi divulgada, o saldo de óbitos situava-se nos quatro, depois passou para sete, entre os quais efetivos das forças da defesa e segurança, de acordo com os dados divulgados pelas autoridades angolanas. Mais tarde, o líder do movimento apontou para 15 mortos durante a manifestação na vila mineira de Cafunfo-Cuango.

Já a Amnistia Internacional, em comunicado enviado à TSF, menciona a morte de pelo menos dez pessoas após a atuação das forças angolanas na localidade angolana. O organismo internacional "pode confirmar que, desde 30 de janeiro, as forças de segurança angolanas mataram pelo menos dez pessoas", escreve, no comunicado, Muleya Mwananyanda, diretora-adjunta para a África Austral da Amnistia Internacional.

Na perspetiva da Amnistia Internacional, as autoridades têm vindo a "perseguir manifestantes pacíficos cujo único 'crime' tem sido contestar as condições de vida deploráveis". A Amnistia não hesita também em esclarecer que o número de óbitos poderá ser superior, dados os desaparecimentos de "muitos manifestantes".

A denúncia presidente do Movimento do Protetorado Lunda Tchokwe à rádio Voz América vem adensar as dúvidas. José Mateus Zecamutchima afirma que o desaparecimento dos corpos está a ser interpretado pela população local como uma manobra das autoridades para estabilizar o número em sete mortes, como foi anunciado oficialmente, e atrapalhar as investigações.

O ativista refere que "os feridos graves que se encontravam no Hospital de Cafunfo foram retirados e enviados num avião para o Dundo".

A Igreja Católica angolana denunciou na segunda-feira o que diz ser um "grave massacre" em Cafunfo. Também a Human Rights Watch (HRW) para Angola se posicionou e declarou haver indícios "claros" de abusos policiais em resposta à manifestação de sábado. A HRW pediu mesmo uma "investigação urgente" e "séria" por parte das autoridades de Luanda.

A história completa ainda é um quebra-cabeças para as organizações ativistas de defesa de direitos humanos, que ainda tentam apurar o que aconteceu em Cafunfo. Algumas imagens obtidas momentos após o tiroteio "mostram algumas irregularidades no comportamento da polícia", contou Zenaida Machado, da HRW, em declarações à agência Lusa. Os registos contradizem a versão oficial que aponta para uma tentativa de invasão à esquadra do Cafunfo às primeiras horas da manhã, que terá sido imediatamente controlada , com a detenção de várias pessoas.

A Human Rights Watch detetou, nas imagens, "pessoas ainda deitadas no chão", e um número de imobilizados "muito superior ao número de mortos que a polícia diz".

"Vê-se claramente um membro das forças de defesa e segurança de Angola, que se pressupõe que seja o líder do grupo que estava a controlar a manifestação, a abusar de alguém que não representava nenhum perigo", relatou Zenaida Machado à Lusa, declarações que expõem o "excesso de força por parte das forças de defesa e segurança" e "uma forma irregular de tratar pessoas que não demonstram nenhum perigo". A aparência de pessoas desarmadas, sem oferecer resistência, leva a organização a exortar o Governo angolano a investigar o que aconteceu e a criticar a falta de ação do Presidente João Lourenço.

Apesar das promessas de mudança, vinca Zenaida Machado, o chefe de Estado de Angola continuará a "ter uma força de defesa de segurança indisciplinada, que deliberadamente insiste em não respeitar a Constituição da República de Angola e os direitos dos cidadãos".

O Protetorado da Lunda Tchokwe é um movimento que luta pela autonomia da região das Lundas, no Leste-Norte de Angola. Trata-se de uma região onde abundam os diamantes e que é reivindicada pelo movimento com base no Acordo de Protetorado, celebrado entre nativos Lunda-Tchokwe e Portugal, nos anos 1885 e 1894. O documento daria ao território um estatuto internacionalmente reconhecido. Portugal teria ignorado a condição do Reino quando negociou a independência de Angola, entre 1974/1975, apenas com os movimentos da libertação, ignorando o movimento, alegam os defensores do Protetorado.

A polícia continua a defender que os manifestantes pretendiam, com as armas que possuíam, causar baixas ao efetivo das Forças de Defesa e Segurança, e que terão mesmo provocado ferimentos a dois oficiais, dos quais um da Polícia Nacional e outro das Forças Armadas Angolanas (FAA), bem como a vandalização de uma viatura estacionada no perímetro. Mas vários grupos defensores dos direitos humanos, bem como a oposição, fazem menção a um movimento social de pressão, que pretende atingir melhores condições de vida para a população de Luanda.