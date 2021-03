Oficial da Marinha italiana detido por espionagem ao serviço da Rússia

O militar russo tem ligações à embaixada russa em Roma © AFP

Um capitão da Marinha italiana foi detido por espionagem na Rússia, na sequência de acusações de ter passado documentos confidenciais a um oficial militar russo, em troca de dinheiro.

O italiano, um oficial de médio escalão que servia como capitão-de-fragata, foi apanhado em flagrante após um "encontro clandestino" com o oficial russo na terça-feira, em Roma, segundo um comunicado da polícia, citado pela AFP.

A polícia de operações especiais apareceu e interrompeu a conversa entre os dois homens, mas apenas deteve o italiano.

Neste alegado encontro clandestino, o militar italiano entregou documentos confidenciais em troca de dinheiro, e foi detido logo após o encontro. A polícia informa que o oficial russo também foi detido em Roma. Ambos os homens são suspeitos de crimes graves relacionados com espionagem e segurança do Estado.

O militar russo tem ligações à embaixada russa em Roma, e, por isso a polícia está a avaliar os próximos passos a tomar devido à proteção diplomática.

A polícia também adiantou que o suspeito espião na Marinha foi descoberto após muito tempo de investigações conduzidas pela agência de inteligência italiana AISI, com o apoio do Chefe do Estado-Maior de Defesa.

O Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros já convocou o embaixador russo em Roma, Sergey Razov, para uma conversa urgente. Sergey Razov foi chamado pela secretária-geral do Ministério, Elisabetta Belloni, por ordem do ministro Luigi di Maio.

Esta detenção surge num momento em que se intensificam as tensões entre Moscovo e a Europa Ocidental, após a detenção do opositor do Kremlin Alexei Navalny. Essa decisão política desencadeou sanções da União Europeia contra altos funcionários russos.