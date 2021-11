Oitenta e oito pessoas resgatadas em duas embarcações perto das Canárias

© Pixabay

Oitenta e oito pessoas foram resgatadas na segunda-feira à noite de duas embarcações que estavam próximas das ilhas Canárias, informaram esta terça-feira as autoridades locais.

Uma das embarcações estava perto da Grande Canária e transportava 35 homens magrebinos e noutra junto a Fuerteventura estavam 50 homens e três mulheres subsarianas.

De acordo com as autoridades, este último grupo foi avistado pelo avião Salvamento Sasemar quando o barco insuflável navegava para Fuerteventura.

Os 53 ocupantes daquele barco foram transferidos na segunda-feira à noite por Salvamar Mízar para o porto de Gran Tarajal, onde foi decidido encaminhar um deles para um posto de saúde.

Na Grande Canaria, o barco com 35 homens magrebinos foi detetado pelo radar de vigilância costeira quando se encontrava a cerca de 17 quilómetros a sul de Maspalomas, tendo o grupo sido conduzido ao porto de Arguineguín.

Horas antes, dois migrantes foram encontrados mortos a bordo de uma embarcação à deriva ao largo da ilha de Grande Canária, em Espanha, contabilizando ainda quatro pessoas em estado grave.

De acordo com as autoridades espanholas, o barco transportava 42 pessoas de origem magrebina, incluindo uma mulher, e encontrava-se a cerca de 180 quilómetros ao sul da ilha, no arquipélago das Canárias.

A embarcação havia saído de Dakhla, no Saara Ocidental, segundo disse à agência de notícias AFP a guarda costeira.

Dois homens foram encontrados mortos dentro do barco e quatro pessoas feridas com gravidade tiveram de ser retiradas de helicóptero para serem hospitalizadas, enquanto a operação de salvamento decorria na noite de hoje.

Pelo menos 14.720 migrantes chegaram de forma irregular às ilhas Canárias entre 01 de janeiro e 15 de outubro, quase o dobro face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os últimos dados do Ministério do Interior espanhol.