Oito dias depois, equipas de resgate continuam a ouvir vozes sob os escombros

© Ozan Kose/AFP

Por Carolina Rico 14 Fevereiro, 2023 • 11:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As equipas de resgate dizem que continuam a ouvir vozes sob os escombros na Turquia, mais de uma semana depois dos sismos que fizeram mais de 37 mil mortos, escreve esta terça-feira a CNN.

Segundo os dados mais recentes divulgados pelas autoridades dos dois países, pelo menos 31.974 pessoas morreram na Turquia e mais de 5800 na Síria.

A esperança de encontrar sobreviventes diminui a cada hora que passa, mas a oito dias depois do abalo, os socorristas continuam a encontrar pessoas com vida.

O caso mais recente é o de Muhammed Cafer, um jovem de 18 anos que passou mais de 198 horas sob os escombros na Turquia. Segundo a Reuters, foi a terceira pessoa resgatada esta quinta-feira. Momentos antes, dois irmãos, de 17 e 21 anos, foram salvos.

Já a BBC conta a história de Aras, um rapaz de 5 anos encontrado depois de 105 horas, que chegou ao hospital em risco de vida, com hipotermia, mas acabou por recuperar. Perdeu os pais e irmãos no sismo, está agora aos cuidados do avô, de 72 anos.

A Unicef, agência das ONU dedicada à proteção das crianças, revelou esta segunda-feira que os menores de 17 anos representam mais de um terço da população afetada pelos sismos.