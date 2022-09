Oito quilómetros e 14 horas de espera para dizer adeus a Isabel II

Por Carolina Rico 16 Setembro, 2022 • 10:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Milhares de britânicos estão dispostos a esperar mais de 14 horas para ver, durante alguns segundos, o caixão de Isabel II.

A fila até ao Palácio de Westminster, em Londres, ronda a esta hora [10h50] os 7, 9 quilómetros e o tempo de espera ultrapassa as 14 horas, segundo dados do ministério da cultura britânico, atualizados ao minuto nas redes socias.

HER MAJESTY THE QUEEN'S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 9:00AM, 16 Sept



Estimated queueing time is at least 14 hours



Queue end is currently in Southwark Park



What3words: navy.noises.overnight



Tracker: https://t.co/6BYxq66a8X

Journey planner: https://t.co/XnDRCfljTD pic.twitter.com/IqVMqZlAV6 - Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) September 16, 2022

Isto significa que muitos passaram a noite ao relento, de pé, e praticamente sempre a andar à medida que a fila avança lentamente.

Pelas 9h50 foi temporariamente suspensa a entrada de mais pessoas na fila durante seis horas. "Pedimos desculpa pela inconveniência. Por favor não tente entrar na fila", pode ler-se na mensagem divulgada pelo governo britânico.

HER MAJESTY THE QUEEN'S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 09:50 AM, 16 Sept



Southwark Park has reached capacity. Entry will be paused for at least 6 hours. We are sorry for any inconvenience.



Please do not attempt to join the queue until it re-opens.



Check back for further updates pic.twitter.com/XMpyhOrme7 - Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) September 16, 2022

Quando chegarem ao Salão de Westminster, todos os que esperam vão ter apenas alguns segundos para ver de perto a urna de carvalho com o corpo da monarca, envolta no estandarte real e encimada pela Coroa Imperial do Estado, esfera e ceptro.

Antes de entrar estão sujeitas a um controlo de segurança e não podem filmar nem tirar fotografias.

O acesso ao público está aberto 24 horas por dia até às 06h30 de segunda-feira, dia do funeral de Estado.