Novo chanceler alemão diz-se "absolutamente confiante" na campanha eleitoral de António Costa

Olaf Scholz © EPA/Focke strangmann (arquivo)

Por João Francisco Guerreiro, correspondente em Bruxelas 16 Dezembro, 2021 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A um mês e meio das eleições, o novo chanceler alemão, Olaf Scholz fala com um tom de campanha eleitoral sobre António Costa. O parceiro na família política dos socialistas europeus diz-se "absolutamente confiante" de que António Costa será reconduzido no cargo de primeiro-ministro.

"Ele está a fazer um muito bom trabalho e tem muito apoio das pessoas em Portugal. Vê se isso quando estamos lá", afirmou o chanceler alemão na cimeira do Partido Socialista Europeu, que tradicionalmente antecede as cimeiras europeias.

"Adorei estar em Portugal, e de ter discutido com o António [Costa] e com os amigos dele, as estratégias políticas para o país", confessou, declarando-se "absolutamente confiante que ele será bem-sucedido nesta campanha outra vez".

"A mensagem mais importante é que é novamente o momento para as políticas sociais-democratas, na Europa e no mundo", afirmou o socialista alemão que é agora o chefe máximo do governo, depois de suceder a Angela Merkel.

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

Para Olaf Scholz, estão em causa "as expectativas de vida das pessoas", considerando que "isto é maioritariamente a questão do respeito e de um futuro promissor".

Dirigindo-se António Costa, expressou uma mensagem de apoio: "Tu estás a lidar com isso, por isso estou absolutamente confiante que serás bem-sucedido nesta campanha."

Na cimeira da família socialista europeia, o chefe do governo espanhol Pedro Sanchez também se juntou a um discurso que tem o tom de campanha eleitoral.

"Eu diria que o António tem capacidades de liderança. Em primeiro lugar eu acho que o António tem muita empatia, o que é crucial nos dias de hoje, especialmente para os progressistas. E em segundo lugar, ele está sempre a trabalhar por um acordo. Ele é um grande negociador. Por isso eu penso que é o líder que Portugal e a Europa precisa", afirmou Pedro Sanchez.

Questionado à entrada para a cimeira sobre se via nestas declarações um impulso para a campanha eleitoral que se avizinha, António Costa afirmou que se tratou de um momento "gostoso".

"A campanha eleitoral tem o seu tempo e o seu momento. Mas, obviamente é gratificante ver como os meus colegas têm uma avaliação positiva. E quando vem em alemão, é particularmente gostoso", comentou.

Ouça aqui as palavras de António Costa 00:00 00:00

"Tendo em conta as muitas dúvidas que existiam, há seis anos atrás, é muito bom ver como, seis anos depois, as dúvidas que existiam, hoje, transformaram-se em certezas e em confiança de que o caminho que iniciamos em novembro de 2015 foi um caminho de sucesso, do ponto de vista do crescimento económico, do ponto de vista da melhoria das condições de vida, do ponto de vista da situação das finanças públicas", frisou.

"Felizmente tudo melhorou. E isso é um caminho que é preciso não ser interrompido", afirmou, tendo ainda respondido que "tudo depende dos portugueses" quando questionado sobre se, sendo este o primeiro Conselho Europeu do novo chanceler alemão, esperava que este fosse o último de António Costa.

* Notícia atualizada às 10h30