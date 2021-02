OMS agradece novos compromissos com distribuição global de vacinas

A presidente da Comissão Europeia vai anunciar a proposta de duplicar a contribuição da União Europeia para o programa COVAX © Ernesto Guzman Jr./EPA

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou esta sexta-feira que países como os Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido anunciaram novos compromissos com o programa COVAX para uma distribuição global de vacinas contra a Covid-19.

"Há um movimento crescente a favor da equidade na distribuição das vacinas e agradeço aos líderes mundiais que estão a responder ao desafio", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, num comunicado, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

O presidente norte-americano, Joe Biden, deverá anunciar esta sexta-feira na cimeira do G7 que os Estados Unidos vão começar a injetar 4 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros) no plano de vacinação internacional COVAX, destinado aos países desfavorecidos.

Na mesma reunião, a presidente da Comissão Europeia vai anunciar a proposta de duplicar, de 500 para mil milhões de euros, a contribuição da União Europeia para o programa COVAX.

Ursula von der Leyen deverá também anunciar uma contribuição de 100 milhões de euros de ajuda humanitária a favor da campanha de vacinação no continente africano, segundo fontes diplomáticas.

No mesmo sentido, o ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, indicou esta sexta-feira que Berlim vai disponibilizar mais 1,5 mil milhões de euros para a luta mundial contra a pandemia do coronavírus, incluindo para o programa COVAX, para medicamentos e testes.

"É necessário que os países partilhem as doses, aumentem a produção e garantam um abastecimento de vacinas para que todos, em qualquer lugar, possam imunizar-se", assinalou o diretor-geral da OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus falava no mesmo dia em que se cumpre metade do prazo de 100 dias fixado pela OMS para que a vacina chegasse a todos os países do planeta.

A pandemia de Covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019 na China, provocou pelo menos 2,4 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 110,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço da agência France Presse.

