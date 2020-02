OMS alerta que mundo deve preparar-se para "potencial pandemia"

© Fabrice Coffrini/AFP

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendeu esta segunda-feira que o mundo deve trabalhar mais para conter o alastramento do novo coronavírus, preparando-se para uma "potencial pandemia".

Para já, a OMS não considera que este surto - que já matou mais de 2600 pessoas - seja uma pandemia, mas exortou os países a fazer "tudo o que possam em preparação para uma potencial pandemia".

Também da OMS chegam alertas de que este novo coronavírus pode manter-se presente "durante meses" na atualidade mundial.

O chefe da missão conjunta OMS-China, Bruce Aylward, argumenta que o mundo pode aprender com a forma como a nação reagiu ao vírus e revelou mesmo que as medidas implementadas no país preveniram a infeção de centenas de milhares de pessoas.

"A maior lição é a da velocidade. A velocidade é tudo e o que mais me preocupa é: será que o resto do mundo aprendeu a lição da velocidade?", explicou Aylward.

O Covid-19 já matou perto de 2600 pessoas e infetou cerca de 77 mil na China, com novos casos e mortes a surgirem na Europa, Médio Oriente e Ásia nos últimos dias. Aylward explica que a "abordagem ousada" de Beijing "mudou" o destino da doença.