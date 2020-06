"Avanço científico que salva vidas." OMS congratula-se com resultados da dexametasona

A OMS congratula-se com a descoberta evidenciada em estudo preliminar © Lusa

A Organização Mundial de Saúde (OMS) congratula-se pelo "avanço cientifico" que representa o anúncio de investigadores britânicos sobre um medicamento, a dexametasona, da família dos esteroides, que reduz significativamente a mortalidade entre os pacientes graves de Covid-19, segundo estudo preliminar agora publicado.

"Para pacientes com ventiladores, demonstrou-se que o tratamento reduzia a mortalidade em cerca de 1/3, e para pacientes que exigiam apenas oxigénio, a mortalidade foi reduzida em cerca de 1/5, de acordo com as descobertas preliminares partilhadas com a OMS", diz a organização no Facebook.

"É o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes com a Covid-19 sob assistência de oxigénio ou ventilador", diz o diretor geral da OMS, Tedro Adhanom Ghebreyesus, em comunicado.

"É uma boa notícia e felicito o Governo britânico, a universidade de Oxford e os vários hospitais e pacientes no Reino Unido que contribuíram para este avanço científico que salva vidas", refere.

Segundo um relatório preliminar publicado esta terça-feira, o estudo da Universidade de Oxford aponta vantagens claras na adoção do fármaco em doentes graves com Covid.

"Foram escolhidos um total de 2104 pacientes de forma aleatória para receber dexametasona uma vez por dia durante dez dias", explica o relatório, citado pela BBC. "Estes foram comparados com 4.321 pacientes, escolhidos da mesma forma, que receberam apenas os cuidados habituais. Entre os pacientes que receberam os cuidados normais, durante 28 dias, a taxa de mortalidade foi mais alta do que no grupo que necessitou de ventilação (41%), nos que apenas precisaram de oxigénio (25%) e menor entre aqueles que não necessitaram de intervenção respiratória (13%)", pode ler-se no relatório preliminar.

O ministério da Saúde britânico já anunciou disseminar a utilização da dexametasona. No entanto, estes dados ainda não foram avaliados de forma independente.

