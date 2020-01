"Surto sem precedentes." OMS declara emergência global por causa do coronavírus

O diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus © AFP

Por Guilherme de Sousa com AFP 30 Janeiro, 2020 • 20:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Organização Mundial de Saúde declarou esta quinta-feira "emergência global de saúde pública", devido ao novo coronavírus.

A decisão foi anunciada pelo diretor da OMS, numa conferência de imprensa em Genebra, onde explicou que a maior preocupação é o potencial do vírus se espalhar nos países com sistemas de saúde mais fracos. ""Temos de agir para ajudar os países a preparem-se para essa possibilidade."

Tedros Adhanom Ghebreyesus sublinhou que esta decisão "não é um voto de desconfiança em relação à China", deixando um voto de agradecimento às autoridades do país.

A Organização Mundial de Saúde opôs-se ainda à restrição de viagens, apesar de o surto do novo coronavírus na China ser uma emergência de saúde pública internacional.

"A OMS não recomenda a restrição de viagens, as trocas comerciais e os movimentos [de pessoas] e opõe-se mesmo a todas as restrições de viagens", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa, na sede da organização, em Genebra, Suíça.

O coronavírus teve origem na cidade de Whuan, onde já morreram 170 pessoas. Na China, há mais de 7000 casos confirmados da doença de origem ainda desconhecida.

Além da China e dos territórios chineses de Macau e Hong Kong, há pelos menos 50 casos confirmados do novo coronavírus em 18 outros países - na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.

*Lusa