OMS entrega a São Tomé máquina RT-PCR para aumentar testagem

A Organização Mundial da Saúde entregou esta sexta-feira a segunda máquina RT-PCR que deverá elevar a capacidade do laboratório são-tomense para realizar até 200 testes de Covid-19 por dia.

A máquina adquirida pela OMS foi patrocinada pela Embaixada britânica em Luanda e a agência petrolífera British Petroleum (BP) para fazer face "a procura sempre crescente de testes e confirmação de casos de Covid-19 a fim de conter a circulação do vírus SARS-Cov-2", refere a OMS através de um comunicado de imprensa.

"A nova máquina ajuda a aumentar a capacidade do laboratório para realizar até 200 testes por dia, permitindo não só aumentar a rápida confirmação e, subsequentemente, o tratamento atempado de casos suspeitos, mas também vem responder a crescente procura de testes para viajantes", explica a OMS.

A coordenadora do Laboratório de Referência Nacional, Rosa Neto, em declarações à Lusa, esclareceu que a instituição realiza neste momento a média de 150 testes, podendo estender até 200, "mas exige muito esforço do pessoal" técnico e "exige que as pessoas trabalhem acima do horário que é previamente estabelecido".

A maioria dos testes realizados em São Tomé e Príncipe são de passageiros, mas há também "pacientes e os casos suspeitos" e as "amostras que são enviadas dos distritos", explicou a coordenadora do Laboratório de Referência.

Esperança Neto esclareceu que a instituição realiza mais testes para passageiros porque a população "não viajante", não recorre aos Centros de Saúde quando têm sintomas.

"Se as pessoas não vão aos distritos, não vão ao Centro de Saúde, então não há amostra, porque nós priorizamos as amostras dos pacientes dos distritos, mas quando não há amostras nós temos mais testes de passageiros", disse.

Rosa Neto realçou que nos últimos tempos "tem havido aumento" de testagem, mas enfatizou que "o aumento de teste não está relacionado simplesmente com equipamento. Também está relacionado com o ser humano".

Segundo a Organização Mundial da Saúde, nova máquina hoje entregue ao Laboratório de Referência "pode servir para o diagnóstico de muitas outras doenças virais, tais como a gripe influenza" que a OMS e a Embaixada do Reino Unido em Luanda "já têm vindo a fornecer reagentes e assegurar a formação dos profissionais de saúde para a sua vigilância e confirmação laboratorial".

O laboratório de Referência Nacional começou a fazer testes de despistagem do vírus SARS-COV-2 a partir de junho de 2020, com apoio de OMS.

São Tomé e Príncipe atingiu hoje o recorde diário de infeções, ao registar 49 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

O arquipélago registou ainda sete recuperações nas últimas 24 horas e total de infetados, subiu para 2.787, desde o início da pandemia.

