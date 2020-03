OMS lança "ensaio clínico solidário" para encontrar tratamentos para a Covid-19

© Shahzaib Akber/EPA

A Organização Mundial de Saúde (OMS) desafia os países a participarem numa investigação internacional para encontrar os tratamentos mais eficazes contra o novo coronavírus. Há cerca de uma dezena de países envolvidos, mas pedem-se mais.

O diretor-geral da OMS sublinha a proeza que é já haver uma vacina chinesa a ser testada apenas dois meses depois da sequenciação do vírus ter sido feita nesse país e partilhada com o resto do mundo.

O passo seguinte, avança Tedros Adhanom Ghebreyesus, é juntar o maior número possível de países e de cientistas na busca do melhor tratamento.

"A OMS e os seus parceiros estão a organizar um estudo em vários países onde estes tratamentos experimentais podem ser comparados. Este grande estudo internacional está concebido para nos fornecer informação segura sobre quais os tratamentos mais eficazes. Chamamos-lhe ensaio clínico solidário e usa procedimentos tão simplificados que até um hospital sobrecarregado pode participar".

O objetivo é queimar etapas e ganhar tempo. Tempo que pode ser um aliado ou um adversário. Tedros Adhanom Ghebreyesus não esconde que sempre que pede aos países que "testem, testem, testem" e que procurem até ao limite as cadeias de transmissão para adiar o mais possível a disseminação do vírus na comunidade, só quer uma coisa: ganhar tempo até à descoberta de uma vacina ou de um tratamento eficaz.

O chamado "ensaio clínico solidário" junta para já perto de uma dezena de países, entre eles França, Espanha, Tailândia, Suíça ou África do Sul.