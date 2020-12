OMS marca reunião de urgência na Europa para discutir nova variante do coronavírus

Hans Kluge, diretor da OMS na Europa © AFP

A nova variante do coronavírus está a suscitar preocupação e levou a Organização Mundial de Saúde a marcar uma reunião com os Estados-membros para debater a situação epidemiológica, avança a AFP.

Os especialistas da Organização Mundial da Saúde afirmaram na segunda-feira que a nova variante do coronavírus se encontrava em análise por cientistas britânicos, e agradeceram a "cooperação e transparência" do país, acrescentando ainda que a variante não deverá influenciar vacina.

A OMS na Europa revelou esta terça-feira que que tenciona reunir os membros para discutir como lidar com o surto da nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido.

Hans Kluge, diretor da OMS na Europa, adiantou, na rede social Twitter, que a organização está a monitorizar de perto a evolução do surto da nova variante e irá pedir aos Estados-membros uma reunião para discutir estratégias para testagem, redução da transmissão e sobre como comunicar os riscos. O alto responsável da OMS também disse que limitar as viagens para conter a propagação é agora "prudente, até que haja novas informações".

We are closely monitoring reports of a growing #COVID19 variant VUI - 202012/01. Here"s what we know:

✅Appears to spread more easily

✅Severity not yet clear increased preventive measures are critical



- Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

