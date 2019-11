OMS ordena retirada de 49 colaboradores envolvidos na contenção do ébola

Há ainda 71 funcionários a operar na República Democrática do Congo contra a epidemia do ébola © Baz Ratner/Reuters

A Organização Mundial de Saúde ordenou a retirada de 49 dos 120 funcionários que trabalham na contenção da epidemia do ébola, na cidade de Beni, na República Democrática do Congo.

A OMS alega que houve um agravamento das condições de segurança na cidade de Beni, onde na segunda-feira foram mortas duas pessoas. Também na segunda-feira foram incendiados vários edifícios, entre os quais instalações da ONU.

O porta-voz da OMS também adianta que no terreno ficou apenas o pessoal considerado essencial para dar apoio à população afetada pelo vírus.

O presidente do Parlamento do Congo já tinha dito na segunda-feira que a missão da ONU não poderia "permanecer interminável", numa altura em que a população de Beni acusava as instituições de inação perante os massacres de civis.

"Há um mal-estar entre a presença, o custo da MONUSCO na República Democrática do Congo [RDCongo], e os resultados obtidos", referiu Jeanine Mabunda, em declarações à agência France-Presse, que considerou ser "legítimo que as populações questionem porque é que esta força persiste na RDCongo".