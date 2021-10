OMS pede ao G20 mudanças para colocar a saúde no centro da economia

Uma das maiores desigualdades atualmente está no acesso às vacinas contra a Covid-19 © Rodger Bosch/AFP

A economia deveria sofrer uma "mudança radical" para colocar a saúde no centro da política após a pandemia da Covid-19, afirmaram esta terça-feira especialistas da OMS, num mensagem à cimeira do G20, que se realiza esta semana em Roma.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia mostrou as graves desigualdades de acesso à saúde.

Especialistas disseram que atualmente a taxa de vacinas anti-Covid-19 administradas nos países ricos (133 por 100 habitantes) é mais de 30 vezes superior à das nações mais pobres (quatro por 100).

"Mas o mundo continua com os mesmos paradigmas económicos, sem mudar as estruturas financeiras", afirmaram os especialistas, que se reuniram esta terça-feira no Conselho de Economia e Saúde para Todos, órgão criado em 2020 pela OMS para enfrentar esse tipo de desigualdade em questões de saúde.

A cimeira de Roma (29 a 31 de outubro) "é uma janela de oportunidade para mudar radicalmente de curso". Nomeadamente o financiamento para o setor de saúde deverá ser aumentado e a gestão desses fundos deve ser realizada "de forma mais direta e eficiente", sublinhou o Conselho.

"A pandemia mostrou que o financiamento dos sistemas de saúde deve ser radicalmente modificado para proteger e promover a saúde de todos", resumiu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, num comunicado.