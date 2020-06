OMS preocupada com o aumento de uso de antibióticos em tempo de pandemia

© Pixabay

Por Cristina Lai Men e Sara Beatriz Monteiro 02 Junho, 2020 • 10:23

A Organização Mundial da Saúde está preocupada com o aumento do uso de antibióticos, no combate à Covid-19. O diretor da OMS alertou para um número preocupante de infeções bacterianas que estão a tornar-se cada vez mais resistentes aos medicamentos.

A OMS sublinha que, em última instância, o abuso de antibióticos pode provocar mais mortes durante a crise sanitária.

Ouvida pela TSF, Adelaide Almeida, que estuda os vírus e os antibióticos, admite que a utilização de antibióticos está a aumentar, mas a investigadora da Universidade de Aveiro entende que não há motivos para alarme: "Com o aumento dos cuidados a nível da desinfeção de superfícies, das mãos, das equipas médicas, a transferência de resistências vai diminuir, com certeza, a nível hospitalar."

"Penso que nunca houve tantos cuidados de desinfeção como há atualmente devido à Covid-19. Por isso, embora o aumento de antibióticos possa aumentar a nível hospitalar, nesta altura, os cuidados que estão a ser tidos vão evitar que haja a transferência horizontal de micro-organismos resistentes, nomeadamente bactérias resistentes a antibióticos", defende.