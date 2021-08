OMS prevê 300 milhões de casos de Covid no início de 2022

O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus © Fabrice Coffini/AFP

A Organização Mundial de Saúde estima que, no início de 2022, existam 300 milhões de casos de Covid-19 e mais 100 milhões de infetados no período de cinco meses. O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, recorda que apesar das vacinas o mundo não se pode esquecer de tratar os doentes com Covid.

"Com a trajetória atual podemos ultrapassar os 300 milhões de casos notificados no início do próximo ano, mas podemos mudar isso. Estamos todos juntos nisto, mas o mundo não se comporta assim. Já temos muitas ferramentas para prevenir, testar e tratar a Covid-19, incluindo a dexametasona e os bloqueadores IL-6, mas precisamos de mais", explicou Tedros Ghebreyesus.

A OMS anunciou que vai iniciar testes para tratar a Covid-19 com três medicamentos: o artesunato, usado contra a malária; o imatinib, usado no combate a certos cancros e o infliximabe, usado em problemas do sistema imunológico.

