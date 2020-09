OMS recomenda corticosteroides no tratamento de casos graves e críticos de Covid-19

Novas indicações da OMS sobre medicamentos © LUSA

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou esta quarta-feira a utilização de corticosteroides sistémicos no tratamento da covid-19, mas apenas para casos graves e críticos.

O novo guia para médicos sobre o uso de corticosteroides em doentes com covid-19, que foi publicado, sublinha que estes fármacos não devem ser utilizados para tratar pacientes que não estejam em estado grave.

Segundo o documento, a utilização nos pacientes graves e críticos é recomendada independentemente de os doentes estarem hospitalizados.

Por outro lado, a decisão de não recomendar o uso de corticosteroides em doentes que não estejam em estado grave é justificada pela existência de evidência científica, ainda que com baixos níveis de certeza, que aponta para um potencial aumento da mortalidade entre estes doentes.

O guia foi desenvolvido em colaboração com a fundação não-governamental MAGIC, que prestou apoio metodológico no desenvolvimento e divulgação do guia para o tratamento farmacológico da Covid-19.

O documento começou a ser preparado no final de junho, quando foi publicado um relatório preliminar do ensaio RECOVERY sobre o impacto dos corticosteroides.

Além destes resultados, a OMS desenvolveu, em conjunto com os investigadores, uma meta-análise de outros sete ensaios sobre o medicamento para conduzir uma meta, com objetivo de fornecer evidências adicionais.

