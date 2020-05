OMS suspende temporariamente ensaios clínicos com cloroquina

Há duas semanas um grupo de investigadores franceses tinha concluído que não há redução significativa de sintomas © Noah Seelam/AFP

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, esta segunda-feira, que suspendeu "temporariamente" os ensaios clínicos com cloroquina e hidroxicloroquina, que tem feito com parceiros em vários países, por precaução, avança a AFP.

Esta decisão surge na sequência de um estudo publicado na sexta-feira, na revista médica The Lancet, que considerou ineficaz ou até prejudicial o uso de cloroquina e dos seus derivados, como a hidroxicloroquina, contra a Covid-19, informou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante uma conferência de imprensa virtual.

Tedros Ghebreyesus destacou que o resto dos testes clínicos solidários com outras terapias vão continuar em mais de 400 hospitais em 35 países, que contam com 3500 voluntários.

Na habitual conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, a cientista sénior da OMS Soumya Swaminathan declarou que "há muito poucos estudos randomizados e é importante recolher informação sobre a segurança e eficácia" da hidroxicloroquina como terapia para a Covid-19, uma vez que é usada principalmente para tratar a malária.

"Os dados dos estudos observacionais [como o do Lancet] podem ser enviesados. Queremos usar [a hidroxicloroquina] se for segura e eficaz, se reduzir a mortalidade e os internamentos e se os benefícios forem mais do que os danos", afirmou.

Tedros Ghebreyesus afirmou que os organismos de vigilância e segurança da OMS vão voltar a reunir-se brevemente, na próxima semana, para reavaliar a decisão.

Já há duas semanas um grupo de investigadores franceses tinha concluído que não há redução significativa de sintomas e efeitos em doentes com Covid-19 sujeitos a tratamentos em cuidados intensivos depois da utilização deste derivado da cloroquina, um dos fármacos mais usados no tratamento da malária.

O Ministério da Saúde no Brasil, na semana passada, divulgou um protocolo em que autoriza a administração de cloroquina até para o tratamento de casos ligeiros de Covid-19 no sistema público de saúde. O Presidente Jair Bolsonaro afimou que sabe "que a cloroquina não tem comprovação científica", mas defendeu que há muitos relatos de médicos sobre pacientes que tomaram o medicamento e se curaram.

Nos EUA, o Presidente Donald Trump anunciou, também na semana passada, que esteve a tomar, a título preventivo, hidroxicloroquina.

"Já o tomo há semana e meia [...], um comprimido por dia", disse Trump, na Casa Branca, surpreendendo os jornalistas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou quase 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados. Em Portugal morreram 1330 pessoas das 30 788 confirmadas como infetadas e há 17 822 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.