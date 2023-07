Onda de calor deixa sudoeste dos EUA em alerta

A 6 de julho, a temperatura média da superfície do planeta foi de 17,23ºC © Brandon Bell/Getty Images via AFP

Uma preocupante onda de calor está a afetar, no início desta semana, o sul da Califórnia, enquanto os recordes de temperatura não dão tréguas em todo o território norte-americano, desde o Texas até Tampa, na Flórida. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas de calor excessivo para as regiões do sul e centro da Califórnia, com temperaturas que podem alcançar os 44,4ºC em algumas partes de Los Angeles a partir desta terça-feira.

"Planeie a sua vida com antecedência para que possa manter-se a salvo do calor. Certifique-se de que os seus animais têm acesso à sombra e água. Nunca deixe as crianças nem os animais de estimação num automóvel estacionado", aconselhou o Serviço Meteorológico Nacional norte-americano no Twitter.

Este fenómeno acontece depois de os recordes mundiais de temperatura terem sido quebrados na semana passada. A 6 de julho, a temperatura média da superfície do planeta foi de 17,23ºC,um recorde não oficial, de acordo com a ferramenta Climate Reanalyzer da Universidade do Mayne, que utiliza uma combinação de observações e modelos computadorizados.

Os cientistas especializados em alterações climáticas têm alertado para o impacto do aquecimento global provocado pelos humanos e avisaram que 2023 está a caminho de se tornar o ano mais quente desde que há registo.