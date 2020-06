Onda verde nas eleições municipais em França

© Reprodução parcial da capa do jornal Libération

Uma onda verde toma conta das capas dos jornais franceses depois das eleições municipais de domingo.

No Libération, a "ecologia em marcha": Lyon, Estrasburgo, Bordéus, Tours, Poitiers, Besançon. Apesar de uma abstenção massiva, os ecologistas, aliados à esquerda, instalam-se em força nas poltronas dos municípios. Conquistam aos macronistas a chama da renovação política. Assim conta o Liberation a derrota do partido do Presidente da República nestas eleições municipais.

No Le Parisien, Hidalgo ganha a sua Paris ecolo... de ecologista. A autarca socialista consegue a reeleição em aliança com os Verdes. Ainda na capa do Parisien, a nova vaga verde.

No L'Opinion, a "maré verde". No Le Figaro, lemos: "A onda ecologista ressuscita a esquerda". E ainda: "Macron face ao empurrão dos verdes e da esquerda". Vale ao Republique en Marche a muito expressiva vitória do primeiro-ministro Édouard Philippe nas eleições no Le Havre, com quase 59% dos votos.

As eleições francesas estão também em destaque no El País, que lhes dá a página dois: "Ecologistas triunfam em França em municipais com abstenção recorde". Na capa, lemos que o Governo espanhol procura pôr ordem na política migratória antes da reabertura de fronteiras. Mas também, Espanha vira as costas ao carvão e fecha metade das suas centrais térmicas. Sete das quinze centrais que dependem do combustível fóssil deixam de funcionar a partir de terça-feira.

No La Vanguardia, "os europeus renovam o seu apoio à União Europeia e não confiam nos Estados Unidos". Um inquérito em nove países do Velho Continente revela que a má gestão de Trump sobre o vírus minou a liderança dos Estados Unidos.

No USA Today, o destaque faz-se com a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, aprovada no Supremo há cinco anos. Depois da lei emblemática, há novas batalhas no horizonte: quadro de casos religiosos pode ter impacto nos direitos LGBT.

Na revista Newsweek: "E daqui para onde vamos"; na capa cara a cara, frente a frente, olhos nos olhos, um manifestante, homem negro de máscara, e um polícia branco de capacete e viseira.

No Reino Unido, o Independent revela como o começo lento na luta contra a pandemia e decisões com falhas na questão dos testes custaram vidas. Três virologistas de renome alertaram para o facto de laboratórios que foram privatizados estarem a demorar 72 horas a divulgar resultados de testes, o que inviabilizou o uso desses resultados para a estratégia de combate à Covid-19.

No Jornal de Angola, a corrupção em julgamento. Carta do ex-presidente da república pode não ilibar Valter Filipe. O ex-governador do Banco central angolano é acusado de burla, tráfico de influências e branqueamento de capitais no caso dos "500 milhões do BNA".

No China Daily, o Presidente Xi apela a todos os esforços para a ajuda às populações afetadas por cheias. A prioridade, diz o Presidente chinês, deve ser dada às vidas das pessoas.

No Global Times, também da China, manifestantes pró-regime com bandeiras vermelhas da China em manifestação em Hong Kong. São umas dezenas, uns com máscara outros nem por isso, e afirmam apoio à nova lei de segurança nacional para a cidade que estará na fase final de votação antes de entrar em vigor.

No desportivo espanhol AS, o taconazo do líder, o toque de calcanhar do líder, um toque de Benzema que permitiu o golo de Casemiro que deu a vitória do Real Madrid em Barcelona, depois do empate em Vigo com o Celta. O Real lidera agora o campeonato com dois pontos de vantagem. Mas o Mundo Deportivo, jornal desportivo da Catalunha, diz: "Não se rendem". Piqué garante: "Somos o Barça e isto ainda não acabou". No Twitter, o central do Barcelona escreveu e está na primeira página do Mundo Deportivo: "Lutar até ao final faz parte do nosso ADN".