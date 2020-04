"One World: Together at Home" angaria 117 milhões de euros para combater pandemia

© Mohammed Badra/EPA

Por Nuno Domingues com Francisco Nascimento 19 Abril, 2020 • 11:34

Foi Lady Gaga quem abriu o concerto, mas dos Rolling Stones a Paul McCartney, passando por Elton John e Billie Eilish, a lista de participantes foi extensa, e não faltaram nomes de nenhuma parte do mundo no "One World: Together at Home".

A iniciativa partiu da Global Citizen e da Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de organizar um concerto, uma espécie de Live Aid, mas com gravações dos artistas a partir das respetivas casas. Apoiar os profissionais de saúde, que estão na linha da frente do combate ao novo coronavírus, foi o pretexto para juntar quase uma centena de músicos.

Ouça a reportagem de Nuno Domingues 00:00 00:00

No final da iniciativa, ficou um saldo de 117 milhões de euros de ajuda. As doações vão agora ser usadas para o desenvolvimento de uma vacina para o novo coronavírus, mas também para apoiar os profissionais de saúde e pessoas carenciadas.

Ao longo do concerto, foram aparecendo depoimentos de filantropos, atores e humoristas, para além dos músicos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem de apoio aos mais frágeis, mas também para reforçar o apelo ao cessar-fogo.

O multimilionário Bill Gates, que tem participado ativamente no combate à Covid-19, mostrou confiança que todo o esforço vai ser recompensado com o aparecimento de uma vacina, "provavelmente, no final do próximo ano".

A ativista Greta Thunberg também apareceu no pequeno ecrã. Para a jovem sueca, é tempo de "deixar as nossas diferenças de lado, cooperar e ouvir a ciência e os especialistas". Ainda assim, deixou um desafio: construir um mundo sustentável, onde as pandemias sejam evitadas.

No que à música diz respeito, uma das atuações mais esperadas foi a de Billie Eilish, que, com o irmão Finneas, ao piano, cantou "Sunny" de Bobby Hebb. Já o músico italiano Zucchero Fornaciari sublinhou a unidade, e lembrou o papel da música num período de confinamento e angústia: "Em tempos como este, a música está sempre nas nossas vidas."

Lady Gaga e John Legend juntaram-se a Celine Dion e Andrea Bocelli para encerrar o concerto, e cantaram "The Prayer".

O concerto foi transmitido por estações de televisão de todo o mundo, e claro, nas plataformas na internet. A apresentação esteve a cargo dos comediantes Jimmy Fallon, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel.