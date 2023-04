ONG pede anulação de condenação "infundada" de dois ativistas de direitos humanos

A Human Rights Watch considerou que as condenações "mostram a hostilidade incansável do presidente Xi Jinping em relação ao ativismo pacífico" © Wikimedia Commons

A Human Rights Watch (HRW) exortou esta segunda-feira a China a anular as sentenças por "acusações infundadas" contra dois advogados e ativistas de direitos humanos condenados a mais de 10 anos de prisão.

"As condenações e sentenças cruelmente ridículas impostas a Xu Zhiyong e Ding Jiaxi mostram a hostilidade incansável do presidente Xi Jinping em relação ao ativismo pacífico", afirmou a investigadora chinesa da HRW Yaqiu Wang.

"Os Governos de todo o mundo devem-se unir para pedir às autoridades chinesas a libertação imediata e incondicional dos dois advogados", acrescentou.

"O tratamento dado por Pequim aos defensores dos direitos humanos mais conhecidos do país deve ser um choque com a realidade para os líderes estrangeiros que se apressam a voltar aos negócios habituais com a China", enfatizou Wang.

Os advogados e ativistas chineses Xu Zhiyong e Ding Jiaxi foram condenados por "subversão do poder do Estado".

De acordo com a HRW, os julgamentos foram realizados "à porta fechada e repletos de problemas processuais e alegações de maus-tratos".

Ding e Xu faziam parte do movimento Novos Cidadãos, uma rede de ativistas fundada em 2012 em prol da transparência governamental e contra a corrupção no país asiático.

Xu foi condenado a 14 anos pelo Tribunal Popular do Condado de Linshu, na província de Shandong. Ding foi condenado a 12 anos pelo mesmo tribunal, informou o jornal South China Morning Post.

Ambos os juristas passaram entre três e quatro anos na prisão na última década por crimes relacionados com a perturbação da ordem pública.