ONG pretende angariar 25 mil euros este Natal para ajudar crianças africanas

Pulseiras solidárias e com inovação. É esta a proposta de Natal da Helpo, uma ONG que presta apoio humanitário a crianças de Moçambique e São Tomé e Príncipe. São cinco presentes, cinco pulseiras. Cada uma com a sua finalidade no apoio à saúde e educação pré-escolar e primária dos miúdos.

O preço, ou seja, a sua ajuda, pode ser entre os nove e os 40 euros. António Perez Metello, presidente desta associação, conta que cada uma dessas pulseiras tem uma finalidade.

"É uma iniciativa em moldes um bocadinho diferentes este ano, com uma pulseiras com QR Code, um código que permite, a quem recebe este presente, estar permanentemente a par do que ele representa", explicou à TSF António Perez Metello.

Presentes podem ser kits com papinhas para bebés, bolsas para jovens que querem continuar os estudos após a escolaridade obrigatória, entre outras coisas

Uma campanha da Helpo que já começou e que está a correr bem. António Perez Metello conta que o objetivo desta ONG é chegar aos 25 mil euros.

"Não temos mais olhos que barriga. Mandámos fabricar 1500 pulseiras. Três das cinco pulseiras já estão esgotadas. Há duas que ainda não estão, justamente a da "Bolsa de Estudos Futuro Maior" e a de consultas de nutrição materno-infantil", acrescentou o presidente da Helpo.