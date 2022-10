ONU aclamou Guterres há seis anos: os momentos, os desafios e o que está por fazer

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Há seis anos, um português era aclamado secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres, então com 67 anos, foi aclamado pelas 193 nações que compõem a Assembleia-Geral e trazia no currículo, entre outros, o Alto-Comissariado para os Refugiados e a liderança de dois Governos em Portugal.

Desafiado a escolher os momentos que marcam, até agora, o mandato do português na ONU, o coautor de "O mundo não tem de ser assim", a biografia oficial de Guterres, escolhe três: a eleição de Trump, a Covid-19 - "a primeira pandemia que a ONU enfrentou" - e a guerra "ilegal" na Ucrânia iniciada por dos membros com assento permanente no Conselho de Segurança, a Rússia.

Pedro Latoeiro, que é também assessor político embaixada da Argentina em Portugal, refere mesmo que se Donald Trump - "cuja administração praticamente coincide com o primeiro mandato de António Guterres" - tivesse sido reeleito, a possibilidade de um segundo mandato do português na ONU lhe levanta "muitas dúvidas". Em causa estão as decisões do ex-líder norte-americano que constituíram "afrontas", como a mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém e a saída do Acordo de Paris.

Já a guerra na Ucrânia, um conflito que deve ser visto "através de duas lentes" e que "produziu em tempo recorde 7,6 milhões de refugiados e 6,2 milhões de pessoas internamente deslocadas", marca também naturalmente o mandato de alguém que já foi Alto-Comissário para os Refugiados. Apesar de a ONU parecer ter "aprendido" face a crises humanitárias anteriores "onde a intervenção não tinha corrido bem" - expressão que Pedro Latoeiro assume ser um eufemismo -, para tal terão "contado a liderança e experiência de António Guterres".

Mas os seis anos à frente da ONU não deixam de ser alvo de crítica, em especial pelas ações do secretário-geral antes da invasão russa. "Enquanto vários líderes europeus viajavam até Moscovo e Ucrânia para tentar fazer tudo o que se podia e dar sinais públicos disso para evitar o conflito armado", Guterres fê-lo apenas "depois do início do conflito armado".

Ainda assim, condenou com rapidez a invasão, "tratando inclusivamente o presidente Putin pelo nome, o que é bastante invulgar", visitou Rússia, Ucrânia e Turquia e "foi um dos promotores do acordo que permitiu a exportação de cereais ucranianos". Mais recentemente, voltou a condenar a anexação de regiões ucranianas por Moscovo, o que gerou "duras críticas do Kremlin".

Mas há mais mundo além do mundo, e Pedro Latoeiro identifica desafios internos com que Guterres também se depara. Um deles é o de modernizar a comunicação da ONU e há uma pista na sede da organização.

"António Guterres trabalha no piso 38, que é o do secretário-geral, e o porta-voz trabalha no piso 2. Seria importante a ONU e o secretário-geral comunicarem de outra forma", explica.

E o desafio maior ainda está por ultrapassar, identifica Pedro Latoeiro, porque "Guterres ainda não conseguiu deixar a sua grande marca na agenda internacional".