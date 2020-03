ONU admite processar Turquia por crimes de guerra contra curdos na Síria

As tropas turcas invadiram a Síria após uma campanha militar que provocou a fuga de milhares de pessoas © Dimitris Tosidis/EPA

Os investigadores das Nações Unidas advertiram, esta segunda-feira, o Governo de Ancara sobre a possibilidade de "responsabilidades penais" em crimes de guerra contra os curdos, no norte da Síria, ocorridos no final de 2019.

O último aviso da ONU é anunciado num contexto de fortes tensões entre a Turquia e as forças sírias apoiadas pela Rússia logo após a escalada das hostilidades em Idlib, noroeste da Síria.

As alegações contidas num relatório publicado em Genebra referem-se ao período entre julho e dezembro de 2019.

A Comissão Internacional de Inquérito Independente da ONU sobre a Síria indica que a Turquia pode vir a ser responsabilizada por "graves violações" cometidas pelos aliados sírios no terreno.

As tropas turcas invadiram a Síria após uma campanha militar contra as forças turcos e que provocou a fuga de milhares de pessoas.

De acordo com as testemunhas ouvida pela comissão, grupos sírios aliados dos turcos executaram civis, pilharam povoações e confiscaram propriedades.

Em concreto as Nações Unidas denunciam a execução sumária do responsável político curdo, Hevrin Khalaf, e do motorista, no passado dia 12 de outubro.

A execução terá sido levada a cabo por rebeldes sírios apoiados por Ancara.